Власти США узнали еще в 2005 году о риске разрушения плотины в Калифорнии, но ничего не делали, и тут Югра может не отстать от США

Еще в 2005 году федеральные и региональные чиновники США знали об опасностях, связанных с аварийным водосбросом. 12 лет назад группа исследователей высказывала опасения касательно того, что аварийный водосброс Оровилльской плотины может подвергнуться эрозии во время зимних дождей и разрушиться. Об этом сообщает телеканал RT. Следующим городом, население, которого придется экстренно эвакуировать может стать Нефтеюганск в ХМАО, по причине выхода из строя газопровода, который снабжает город газом.

Однако российские специалисты в рамках сотрудничества со странами юго-восточной Азии и ряда стран Африки оказывали консультации в подобных ситуациях, писало ранее «ЮграPRO». Специалисты «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России предложили помощь в связи с разрушающейся плотиной в Калифорнии США.

«Если есть необходимость, то российские специалисты смогут оказать необходимую помощь американским коллегам. Например, схожие консультации мы оказываем в рамках сотрудничества со странами юго-восточной Азии и ряда стран Африки», — заявил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды РФ Илья Разбаш.

Напомним, что в штате Калифорнии США объявлена экстренная эвакуация населения города Оровилл из-за угрозы разрушения плотины. Из района, который может быть затоплен в случае дальнейшего обрушения плотины, уже эвакуировано более 200 тыс. человек.

В Югре ситуация не лучше — власти региональные и муниципальные вероятно знают, что город Нефтеюганск со сто тысячным населением рискует замерзнуть по причине отсутствия резервного газопровода. Об этом «ЮграPRO» тоже неоднократно писало. Журналисты «ЮграPRO» сегодня работали в Нефтеюганске — в городе, в котором власти прячут голову в песок и не решают проблемы, от которых зависит жизнь и здоровье людей: в городе нет нормальной питьевой воды, газопровод, по которому поступает газ в город и на котором работают все городские котельные, находится в аварийной состоянии, а резервного газопровода нет, так что в Нефтеюганске вполне может повториться ситуация, которая ранее произошла в Норильске, где из-за аварии на газопроводе власти вынуждены были эвакуировать жителей из замерзающего города, но чиновники видимо ждут когда «Рак на горе свистнет» или «Авось пронесет»! В США не пронесло.

Видимо, чиновники и в Америке и в России сделаны из одного теста.