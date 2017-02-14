В Югре в ДТП погиб водитель автомобиля «Лада Гранта»

В Нефтеюганском районе ХМАО в результате столкновения с двумя грузовиками погиб водитель отечественного автомобиля «Лада Гранта».

Накануне ночью в 01.25, на 16 километре автодороги «Обход г. Пыть-Ях», в ДТП погиб 32-летний водитель автомобиля «Лада Гранта». Установлено, что автомобиль «Лада Гранта» сначала врезалась в движущийся впереди МАЗ, от удара машину выкинуло на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Скания». Водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался на месте ДТП.