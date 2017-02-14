Вторник, 14 февраля 2017 18+

Комментарии:

В Югре совершено нападение на сотрудников «Скорой помощи».

Опубликовано: 14 февраля 2017, 9:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

skoraia_d_850

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства нападения на медиков в  Ханты-Мансийском автономном округе.

По информации и.о. руководителя Управления по взаимодействию со СМИ  СК РФ С.Л. Петренко, в последнее время участились случаи нападения на медицинских работников, и география преступных посягательств расширяется. Только за прошедший период 2017 года пострадали врачи во Владимирской, Московской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге и Камчатском крае. Сегодня в СМИ появились сообщения о еще двух нападениях на фельдшеров «Скорой помощи» в Ярославской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Как установлено, в ночь с 12 на 13 февраля в Сургуте в квартире одного из домов мужчина причинил телесные повреждения фельдшеру «Скорой медицинской помощи», которая приехала на вызов.

По указанию руководства СК России следственными органами СК РФ по ХМАО–Югре организовано проведение доследственной проверки по факту избиения медика, прибывшей в составе бригады «Скорой помощи» на вызов в одну из квартир. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

Приходится констатировать, что в последнее время люди в белых халатах продолжают оставаться мишенью для нападений со стороны пациентов и их родственников; участниками дорожных конфликтов, спровоцированных водителями, которые отказываются пропускать «скорую», и других неприятных ситуаций. В большинстве таких случаев нападения на медицинских работников причиняют вред не только самим врачам, но и могут стоить жизни тем, к кому они спешат на помощь.

Как заявила  С.Л. Петренко, «ставшие уже практически ежедневными дерзкие нападения на врачей еще раз показывают то, что в обществе, к сожалению, забывают о важности этой профессии, которая еще с древнейших времен считалась одной из самых гуманных и уважаемых. Медицинские работники, которые спасают наши жизни, небезосновательно начинают опасаться за свою».

Следственный комитет расценивает такое вмешательство в работу медиков как воспрепятствование их профессиональной деятельности и намерен, используя все данные ему законом полномочия, защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь людям. Председатель Следственного комитета потребовал при наличии законных оснований незамедлительно реагировать на все случаи нарушения законных прав медиков и принимать процессуальные решения.

 

 

Рубрики: Общество, Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

30
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В Югре в ДТП погиб водитель автомобиля «Лада Гранта»

Опубликовано 14 февраля 2017, 9:59

В Нефтеюганском районе ХМАО в результате столкновения с двумя грузовиками погиб водитель отечественного автомобиля «Лада Гранта». Накануне ночью в 01.25, на 16 километре автодороги «Обход г. Пыть-Ях», в ДТП погиб 32-летний водитель автомобиля «Лада Гранта». Установлено, ... Читать полностью >>

ХК «Югра» приглашает на заключительную серию игр сезона КХЛ

Опубликовано 14 февраля 2017, 9:56

14 февраля хоккеисты «Югры» встречают «Авангард». Игры с этим соперником особенно интересные, а ажиотаж на трибунах гарантирует яркие эмоции. С омичами северяне встречались в матче открытия сезона в Омске 23 августа, тогда со счетом 1:0 победу ... Читать полностью >>

Силовые структуры Югры отчитываются о проделанной работе

Опубликовано 14 февраля 2017, 9:43

10 февраля 2017 года под председательством и.о. руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре полковника юстиции А.А. Молибоженко состоялось заседание коллегии, где были рассмотрены результаты работы следственного управления за 2016 год и результаты межведомственного взаимодействия по ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO