В Югре совершено нападение на сотрудников «Скорой помощи».

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства нападения на медиков в Ханты-Мансийском автономном округе.

По информации и.о. руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СК РФ С.Л. Петренко, в последнее время участились случаи нападения на медицинских работников, и география преступных посягательств расширяется. Только за прошедший период 2017 года пострадали врачи во Владимирской, Московской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге и Камчатском крае. Сегодня в СМИ появились сообщения о еще двух нападениях на фельдшеров «Скорой помощи» в Ярославской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Как установлено, в ночь с 12 на 13 февраля в Сургуте в квартире одного из домов мужчина причинил телесные повреждения фельдшеру «Скорой медицинской помощи», которая приехала на вызов.

По указанию руководства СК России следственными органами СК РФ по ХМАО–Югре организовано проведение доследственной проверки по факту избиения медика, прибывшей в составе бригады «Скорой помощи» на вызов в одну из квартир. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

Приходится констатировать, что в последнее время люди в белых халатах продолжают оставаться мишенью для нападений со стороны пациентов и их родственников; участниками дорожных конфликтов, спровоцированных водителями, которые отказываются пропускать «скорую», и других неприятных ситуаций. В большинстве таких случаев нападения на медицинских работников причиняют вред не только самим врачам, но и могут стоить жизни тем, к кому они спешат на помощь.

Как заявила С.Л. Петренко, «ставшие уже практически ежедневными дерзкие нападения на врачей еще раз показывают то, что в обществе, к сожалению, забывают о важности этой профессии, которая еще с древнейших времен считалась одной из самых гуманных и уважаемых. Медицинские работники, которые спасают наши жизни, небезосновательно начинают опасаться за свою».

Следственный комитет расценивает такое вмешательство в работу медиков как воспрепятствование их профессиональной деятельности и намерен, используя все данные ему законом полномочия, защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь людям. Председатель Следственного комитета потребовал при наличии законных оснований незамедлительно реагировать на все случаи нарушения законных прав медиков и принимать процессуальные решения.