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Югорчанка Светлана Слепцова выступит в гонке на ЧМ в Хохфильцене. Расписание гонок. Предыдущие результаты

Опубликовано: 14 февраля 2017, 13:34 | Служба новостей "ЮграPRO"

слепцова

Завтра, 15 февраля, после непродолжительного перерыва, в рамках Чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, стартует женская индивидуальная гонка на 15 км.

За сборную России выступят Ольга Подчуфарова (Москва), Ирина Старых (Курган), Светлана Слепцова (Югра) и Татьяна Акимова (Чувашия), сообщил в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев.

Расписание гонок. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия)

15 февраля

16:30 индивидуальная гонка, женщины

16 февраля

16:30 индивидуальная гонка, мужчины

17 февраля

16:45 эстафета, женщины

18 февраля

16:45 эстафета, мужчины

19 февраля

13:30 масс-старт, женщины

16:45 масс-старт, мужчины

Напомним результаты предыдущих гонок на ЧМ:

9 февраля.

Смешанная эстафета

1. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) — +1:09.06,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

2. Франция (Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад) — +2,2 (1+8).

3. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин) — +3,2 (0+4).

10 февраля.

Спринт, женщины

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — +19.12,6 (0 промахов)

2. Лаура Дальмайер (Германия) — +4,0 (0)

3. Анаис Шевалье (Франция) — +25,1 (0)…

15. Ирина Услугина  (Россия) — +59,6 (0)

16. Татьяна Акимова(Россия)  — +1.01,6 (1)…

24. Ирина Старых (Россия) — +1.18,1 (1)…

33. Светлана Слепцова (Россия) — +1.39,7 (1)

11 февраля.

Спринт, мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23.24,7 (0 промахов)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +0,7 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) — +29,3 (2)…

10. Евгений Гараничев (Россия) — +45,1 (1)…

21. Антон Шипулин (Россия) — +1.14,7 (3)…

49. Антон Бабиков (Россия) — +1.49,0 (3)…

69. Максим Цветков (Россия) — +2.33,4 (3)

12 февраля

Гонка преследования. Женщины

1 (2-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) – 28.02,3.

2 (27). Дарья Домрачева (Белоруссия) – отставание 11,6 (0).

3 (1). Габриэла Кукалова (Чехия) – + 16,6 (3).

4 (24). Ирина Старых (Россия) – + 35,9 (0)… 1

8 (16).Татьяна Акимова (Россия) – + 1.35,4 (3)…

24 (33). Светлана Слепцова (Россия) – + 1.50,6 (2)…

39 (15). Ирина Услугина (Россия) – + 2.39,8 (4).

Гонка преследования, мужчины

1 (3 — в спринте). Мартен Фуркад (Франция) — 30.16,9 (1 промах)

2 (2). Йоханнес Бё — +22,8 (3)

3 (8). Уле Эйнар Бьорндален (оба — Норвегия) — +25,6 (1)

4 (21). Антон Шипулин — +33,6 (1)…

20 (10). Евгений Гараничев — +1.48,9 (4)…

39 (49). Антон Бабиков (все — Россия) — +3.05,0 (4)

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , .


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