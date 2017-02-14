Югорчанка Светлана Слепцова выступит в гонке на ЧМ в Хохфильцене. Расписание гонок. Предыдущие результаты

Чемпион Мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не приедет в Ханты-Мансийск в составе сборной Норвегии на командный чемпионат мира по шахматам, который пройдёт с 17 по 28 июня в столице Югры. Об этом сообщает «Чемпионат.ком». «Это грустно, ... Читать полностью >>