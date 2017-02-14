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Силовые структуры Югры отчитываются о проделанной работе

Опубликовано: 14 февраля 2017, 9:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

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10 февраля 2017 года под председательством и.о. руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре полковника юстиции А.А. Молибоженко состоялось заседание коллегии, где были рассмотрены результаты работы следственного управления за 2016 год и результаты межведомственного взаимодействия по противодействию преступлениям террористической и экстремистской направленности.

В заседании приняли участие члены коллегиального органа: начальник УМВД России по ХМАО-Югре Романица В.И., начальник службы по ХМАО-Югре РУ ФСБ России по Тюменской области М.Ю.Баранов, сотрудники аппарата следственного управления и руководители территориальных следственных отделов.

На заседании коллегии были озвучены статистические данные о следственной работе: в 2016 году в производстве следователей находилось свыше 2000 уголовных дел. 1256 уголовных дел окончены производством и направлены в суд. В качестве обвиняемых по ним привлечены 1105 лиц.  В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями, в 2016 году на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 170 миллионов рублей. Всего же, благодаря принятым следствием мерам, в 2016 году в бюджет государства удалось возместить ущерб в сумме свыше 536 миллионов рублей.

Подводя итоги работы за 2016 год, докладчики особо отметили успешную деятельность по раскрытию и расследованию особо тяжких преступлений: так, следователями правоохранительных органов было раскрыто 92,5% убийств, 95,1% умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 94,8% изнасилований.

С положительной стороны отмечена организация следственной работы в Югорском и Урайском межрайонных следственных отделах, в следственном отделе по г.Радужный, которые добились лучших показателей работы ведомства в 2016 году.

Благодаря межведомственному взаимодействию по противодействию преступлениям террористической и экстремистской направленности в 2016 году возросло количество выявленных преступлений указанной категории, пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб-ут-Тахрир Аль-Ислами» на территории города Нижневартовска. Всего в 2016 году в суд направлено 5 уголовных дел о совершении 4 преступлений террористической направленности и 12 экстремистских преступлений. Все обвиняемые были признаны судом виновными и осуждены.

В завершении заседания коллегии председательствующий озвучил приоритетные задачи на 2017 год, которыми остаются оперативное раскрытие и качественное расследование преступлений, обеспечение законности и неукоснительное соблюдение прав и свобод человека на всех стадиях уголовного судопроизводства. На особом контроле остаются вопросы защиты прав несовершеннолетних и социально-незащищенных категорий населения, а также трудовых прав граждан на своевременную и полную выплату заработной платы.

Помимо этого, руководители следственных отделов были ориентированы на активизацию работы по выявлению и расследованию ятрогенных, экономических, налоговых и коррупционных преступлений, в том числе, совершенных лицами особого правового статуса, — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре .

Для справки

Ятрогенные преступления —  следствие непрофессиональных, явно ошибочных действий врачей и другого медицинского персонала при оказании медицинской помощи пациенту которые приводят к нарушениям функций организма, ограничению привычной деятельности, инвалидности или смерти.

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