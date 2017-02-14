С Днем святого Валентина!

Сегодня, 14 февраля, романтический праздник День святого Валентина или День Влюбленных отмечают во многих странах.

День святого Валентина — очень древний праздник, упоминания о нем встречаются еще в истории Древнего Рима. В этот день язычники почитали покровительницу брака — богиню Юнону. А все началось с того, что в праздник девушки писали свои имена на пергаменте и смешивали листки бумаги в общей корзинке. Парни по очереди тащили записки, выбирая таким образом себе спутницу на предстоящий год.

В 496 году Папа Римский объявил 14 февраля Днем святого Валентина. Существует много легенд, рассказывающих о подвигах того, чьим именем назван праздник. Пика популярности День влюбленных достиг в 18 веке. Тогда молодые люди начали дарить друг другу красивые самодельные открытки в форме сердечек. В открытках писали признания в любви и стихи.

Не забудьте поздравить родных, близких и свою вторую половинку!