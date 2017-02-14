Почему в ХМАО запретили продавать тигров по цене 350 000 рублей за штуку?

Листая страницы глобальной интернет-паутины, прокуроры Лангепаса наткнулись на сайт с информацией о продаже редких животных.

В объявлениях предлагалось купить тигра, ягуара и горного гуся. Стоимость тигра, в частности, составляла от 350 тыс. рублей, ягуара – от 450 тыс. рублей, горного гуся – 25 тыс. рублей.

Стоит сказать, богатые любители экзотики смогли бы насладиться компаний дикого зверя, если бы не одно «НО». Все вышеперечисленные зверюшки и птички занесены в Красную книгу России и охраняются законом.

Заметим, за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В итоге, прокурор города направил в суд заявление о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению.

Суд иск полностью удовлетворил и уже сейчас доступ к сайту заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.