Почему в ХМАО запретили продавать тигров по цене 350 000 рублей за штуку?
Опубликовано: 14 февраля 2017, 16:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
Листая страницы глобальной интернет-паутины, прокуроры Лангепаса наткнулись на сайт с информацией о продаже редких животных.
В объявлениях предлагалось купить тигра, ягуара и горного гуся. Стоимость тигра, в частности, составляла от 350 тыс. рублей, ягуара – от 450 тыс. рублей, горного гуся – 25 тыс. рублей.
Стоит сказать, богатые любители экзотики смогли бы насладиться компаний дикого зверя, если бы не одно «НО». Все вышеперечисленные зверюшки и птички занесены в Красную книгу России и охраняются законом.
Заметим, за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, предусмотрена уголовная и административная ответственность.
В итоге, прокурор города направил в суд заявление о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению.
Суд иск полностью удовлетворил и уже сейчас доступ к сайту заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.