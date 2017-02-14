ХК «Югра» приглашает на заключительную серию игр сезона КХЛ

14 февраля хоккеисты «Югры» встречают «Авангард». Игры с этим соперником особенно интересные, а ажиотаж на трибунах гарантирует яркие эмоции. С омичами северяне встречались в матче открытия сезона в Омске 23 августа, тогда со счетом 1:0 победу одержали хозяева площадки. Сегодня «Югра» выйдет на лёд с твердым намерением взять реванш. Также в день всех влюбленных болельщиков ждут приятные сюрпризы.

16 февраля югорская дружина скрестит клюшки с новосибирской «Сибирью», а в заключительном матче «регулярки», 18 февраля встретится с новокузнецким «Металлургом».

По традиции открывать каждую игру будет захватывающее предматчевое шоу. Кроме того, в перерывах матча, как на льду, так и в фойе арены, все желающие смогут принять участие в конкурсах и выиграть подарки от клуба и его партнеров.

Приглашаем поддержать родную команду и получить незабываемые эмоции! Ждем вас на «Арене-Югра».