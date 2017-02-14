Чемпион мира Магнус Карлсен не приедет в Ханты-Мансийск на чемпионат мира по шахматам

Чемпион Мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не приедет в Ханты-Мансийск в составе сборной Норвегии на командный чемпионат мира по шахматам, который пройдёт с 17 по 28 июня в столице Югры. Об этом сообщает «Чемпионат.ком».

«Это грустно, потому что для сборной Норвегии это был единственный шанс, который может не представиться ещё долго. Но Магнус заявлен на серию турниров Grand Chess Tour, а выступать и там, и там невозможно», — заявил Эспен Магдестейн, менеджер Карлсена.