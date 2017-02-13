В Югру идет потепление

На этой неделе Гидрометцентр России обещает югорчанам потепление. С понедельника температура днем не опуститься ниже 20 градусов. Исключение составит ночное время, столбик термометра будет держаться на отметке -22.

В течении недели погода, по прогнозам синоптиков, обещает все больше радовать северян. Так, в окружном центре Югры, в середине недели днем будет -11/-12 градусов, а в выходные -7.