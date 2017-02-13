В Югру идет потепление
Опубликовано: 13 февраля 2017, 9:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
На этой неделе Гидрометцентр России обещает югорчанам потепление. С понедельника температура днем не опуститься ниже 20 градусов. Исключение составит ночное время, столбик термометра будет держаться на отметке -22.
В течении недели погода, по прогнозам синоптиков, обещает все больше радовать северян. Так, в окружном центре Югры, в середине недели днем будет -11/-12 градусов, а в выходные -7.
Рубрики: Экология. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 13 февраля 2017, 16:47
Развитие образования, в том числе и дошкольного, остается одним из лидирующих приоритетов работы Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, который был обозначен лично Президентом РФ Владимиром Путиным в его посланиях. В числе первоочередных государственных задач – с каждым ... Читать полностью >>
Опубликовано 13 февраля 2017, 16:03
Городской суд Сургута вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по статье «похищение человека». Стало известно, что подсудимый насильно вывел из дома свою знакомую, посадил ее в автомобиль и увез ее в дачный ... Читать полностью >>
Опубликовано 13 февраля 2017, 9:05
По предварительным данным, сегодня рано утром, на 66 км автодороги «Нижневартовск-Сургут», водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд крузер». В ... Читать полностью >>