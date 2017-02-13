В Калифорнии экстренно эвакуируют население из-за угрозы обрушения плотины (видео)
Опубликовано: 13 февраля 2017, 7:58 | Служба новостей "ЮграPRO"
В штате Калифорнии США объявлена экстренная эвакуация населения города Оровилл из-за угрозы разрушения плотины. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вода может прорваться в течении часа, отмечает издание.
Для справки.
Плотина Оровилл построена между 1962 и 1968 годами, она является самым высоким гидротехническим сооружением в США, ее высота составляет 230 метров. Ниже по течению от плотины расположен одноименный город с населением более 16 тысяч человек.
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