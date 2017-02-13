В ХМАО мужчину осудили за похищение человека

Городской суд Сургута вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по статье «похищение человека».

Стало известно, что подсудимый насильно вывел из дома свою знакомую, посадил ее в автомобиль и увез ее в дачный дом, где собирался продержать женщину 2 суток.

Родственникам он сказал, что собирается доставить женщину в реабилитационный центр для людей, страдающих алкогольной зависимостью.

С дачи потерпевшей удалось сбежать и сообщить соседям о своем незаконном удержании.

Однако, впоследствии злоумышленник нашел женщину и снова доставил её в дачный дом, где она находилась до приезда полицейских, которых вызвали соседи.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 2 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.