Участковый в Югре спас семью от смерти и голода, пострадавшие в реанимации

В поселке Междуреченский Кондинского района участковый уполномоченный полиции и бдительная местная жительница спасли семью от гибели.

Женщина сообщила полицейскому, который делал обход, что ее престарелая соседка уже 5 дней не выходит из дома, дорожки к дому заметены снегом, печь не топится, однако, свет в доме горит.

Евгений Тюрьмин (участковый) осмотрел дом, двери которого были заперты на внутренний замок, попытался достучаться до хозяйки, но на стук никто не отзывался и не реагировал. Затем, сотрудник полиции вызвал «скорую помощь», МЧС и ЖКХ. Сотрудники спецслужб вскрыли дверь и обнаружили лежащую на полу женщину. В доме стояла минусовая температура, домашний градусник показывал –3. Как пояснили медики, женщину парализовало несколько дней назад. Немедленно оказав первую помощь на месте, пострадавшую перенесли в карету «скорой медицинской помощи». При этом помогавший переносить женщину полицейский услышал, как она дважды очень тихо позвала сына.

Вернувшись, участковый осмотрел все комнаты, однако в доме больше никого не было. Тогда полицейский опросил соседей, которые пояснили, что у женщины, действительно, есть душевно больной сын, и он на данный момент находится в специнтернате. Узнав от соседей подробности, полицейский установил, что пострадавшая женщина ежедневно уходила из дома на несколько часов и уносила с собой сумки с кастрюльками. Участковый установил, в каком направлении и в какой дом ходила женщина. Прибыв в данный дом, Евгений обнаружил, что входная дверь дома открыта, в доме все вещи разбросаны, мебель перевернута, а в одной из комнат находился мужчина. Электричества в доме не было, печь не топлена, в доме было очень холодно, практически, как на улице. Полицейский вызвал «скорую помощь» и помог медикам доставить пострадавшего в больницу.

Медики установили, что больной мужчина в силу своего нездоровья не мог принять меры к самосохранению, его ноги были сильно обморожены.

70-летняя женщина и ее 40-летний сын были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы. Со слов медиков, на момент обнаружения больных их состояние оценивалось как крайне тяжелое, счет их жизням шел на часы и минуты, — сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.