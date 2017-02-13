Строительство детских садов по программе государственно — частного партнерства

Развитие образования, в том числе и дошкольного, остается одним из лидирующих приоритетов работы Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, который был обозначен лично Президентом РФ Владимиром Путиным в его посланиях. В числе первоочередных государственных задач – с каждым годом увеличивать численность детей, получающих дошкольное образование. Как известно, дети возрастом от трех до семи лет в Югре на 100% обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Главным механизмом, решения задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным и Губернатором округа Натальей Комаровой, безусловно, стало строительство детских садов по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП). На данный момент работа ведется по обеспечению местами малышей ясельного возраста, от полутора до трех лет.

Пионером югорского ГЧП стала строительная компания «АВТОБАН», находящаяся под руководством депутата Думы Югры Алексея Андреева. Строительство первых дошкольных учреждений по принципиально новой финансовой схеме компания начала осенью 2011 года: за прошедшие пять полных лет удалось сдать семь современных, полностью оборудованных детских садов, рассчитанных на пребывание почти двух тысяч детей. Благодаря участию «АВТОБАНа» в проектах ГЧП двум муниципалитетам Югры – Мегиону и Пыть-Яху – удалось исполнить указ Президента Российской Федерации Владимира Путина по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях всех маленьких горожан возрастом от трех до семи лет. «Партнерство органов власти и бизнеса способно содействовать решению многих социальных задач, являясь результатом развития традиционных механизмов взаимодействия в целях разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры», — отмечено в Государственной программе Югры. Также, в Правительстве автономного округа отмечают, что государственно-частное партнерство рассматривается не только как инвестиционных механизм, но и как эффективная модель управления, которая позволяет сократить и оптимизировать расходы бюджета, повысить качество исполнения проекта и предоставления впоследствии на его базе общественных услуг.

«Данный механизм удобен для реализации социально важных проектов. Однако хочу подчеркнуть, что строительство садов для моей компании – это проявление социальной ответственности, так как рентабельность этих проектов практически не предполагает прибыли для инвесторов. Кроме этого, существуют и иные подводные камни, которые мы, как первопроходцы ГЧП в Югре, прочувствовали на себе в полной мере. Примеры реализации таких проектов были единичными, окружная программа по строительству садов не имела аналогов в России», — разъяснил генеральный директор компании «АВТОБАН», депутат Думы Югры Алексей Андреев.

Первым детским садом «АВТОБАНа», построенным в Югре на условиях ГЧП стал мегионский «Умка», открывший свои двери для 200 воспитанников в 2013 году. Для достижения главного замысла – строительства дошкольного учреждения, чтобы дети как можно скорее пошли в сад – Алексеем Андреевым было принято решение полностью укомплектовывать детский сад. Это позволило сократить срок начала работы учреждения на несколько месяцев за счет того, что муниципалитету не пришлось проводить дополнительные торги на наполнение детского сада всем необходимым и ждать поставок. Таким образом, к моменту сдачи объекта, «АВТОБАН» не только построил само здание и обустроил прилегающую к нему территорию для прогулок детей, но и приобрел необходимое наполнение: мебель, игрушки, технику, музыкальное и прочее оборудование для кухонь и прачечных. Такой подход стал визитной карточкой детских садов «АВТОБАНа» – все последующие проекты также реализовались под ключ.

Результатом работы «АВТОБАНа» на протяжении пяти лет стало создание 1850 мест в дошкольных учреждениях: три новых детских сада в Мегионе, три – в Пыть-Яхе и один – в поселке Горноправдинск. Все они получились типовыми, похожими друг на друга, но абсолютно отличающимися от тех учреждений, которые строились в советское и постсоветское время. В каждом здании предусмотрены просторные групповые ячейки – в каждой есть своя игровая, спальня, приемная и туалетная комната. Полы в групповых первого этажа садов оборудованы подогревом пола, как и нижняя полка шкафчиков для одежды, чтобы после прогулки детская обувь смогла быстро высохнуть. В каждом садике «АВТОБАНа» полностью укомплектованы прачечная, пищеблок и кабинет медика, обустроены комнаты для персонала и методические кабинеты. Для всестороннего развития маленьких воспитанников в учреждениях оборудованы спортивные и танцевальные залы, зимние сады, бассейны с удобными душевыми, изостудии, музыкальные залы. Отдельного внимания заслуживают компьютерные классы – благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям дети, под чутким руководством воспитателей, смогут выбрать себе занятия по душе: от дыхательной гимнастики до конструирования и робототехники. Еще на этапе строительства и отделки, совместно с будущими собственниками детского сада выбирается цветовая гамма и комплектация каждого отдельного помещения.

Помимо этого, каждый детский сад, построенный «АВТОБАНом» на условиях ГЧП, оборудован интересными, яркими и – главное – безопасными прогулочными участками и игровыми площадками. На территории дошкольных учреждений установлены современные системы видеонаблюдения и охранные сигнализации. Решение части проблем, возникавших в процессе обустройства уличной территории некоторых садиков, потребовало от строителей творческого подхода. В качестве примера: при строительстве одного из дошкольных учреждений в Пыть-Яхе компания «АВТОБАН» столкнулась с проблемной почвой, которая усложнила строительство и обустройство уличных игровых площадок. Решение было найдено – площадь прогулочных участков была покрыта специальным спортивным покрытием, что позволит детям комфортно гулять на улице в любую погоду.

Как правило, подобные решения принимаются не каждым инвестором, так как бизнесу, ориентированному в первую очередь на максимизацию прибыли, выгоднее приобрести более дешевый из возможных вариантов строительных материалов или элементов интерьера. Согласно санитарным и строительным нормам, предоставляющим застройщику широкий диапазон качества и цены, возможно, построить детский сад, используя только максимально дешевые материалы и оборудование. Однако, с точки зрения социальной ответственности, руководством «АВТОБАНа» была утверждена закупка более дорогостоящих – и в то же время более качественных – стройматериалов, мебели, игрушек, техники. Таким образом, не достигнув минимизации расходов, строительная компания «АВТОБАН» смогла достичь не менее важной цели – обеспечить будущих воспитанников детского сада безопасностью и комфортом, качественным и на совесть построенным учреждением.

«Большое дело строится из внимания к мелочам. При работе над каждым из наших садиков, мы старались учесть все моменты, обеспечивающие комфортное и безопасное пребывание дошколят в учреждении. Так вышло, что мы вложили особую заботу и теплоту в каждый садик – выбирая кроватки или беспокоясь о том, чтобы в бассейнах не было скользко. Я уверен, что этот вектор добра смогут продолжить заведующие и воспитатели, нянечки и повара, которым мы передали эстафету заботы о маленьких югорчанах», — поделился руководитель «АВТОБАНа», депутат Думы Югры Алексей Андреев.



В 2013 году «АВТОБАН» сдал первые три сада, построенные на условиях ГЧП: «Умка» на 200 мест в Мегионе, «Солнышко» на 260 мест в Пыть-Яхе, «Березка» на 260 мест в Горноправдинске. В 2015 году – «Совенок» на 260 мест в Мегионе, второй корпус «Фантазии» на 260 мест в Пыть-Яхе. В 2016 году – «Югорка» на 320 мест в Мегионе, сад на 290 мест в Пыть-Яхе. В планах компании продолжить строительство социально-значимых объектов в рамках государственно-частного партнерства – обеспечить муниципалитеты необходимым количеством общеобразовательных школ, чтобы ученики могли заниматься в одну смену.