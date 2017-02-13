Столкновение с внедорожником в Югре унесло жизнь человека
Опубликовано: 13 февраля 2017, 9:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
По предварительным данным, сегодня рано утром, на 66 км автодороги «Нижневартовск-Сургут», водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд крузер».
В результате водитель «Рено» погиб. Кроме того, пострадали трое пассажиров данного автомобиля, среди них — 13-летний ребенок.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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