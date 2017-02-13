Столкновение с внедорожником в Югре унесло жизнь человека

По предварительным данным, сегодня рано утром, на 66 км автодороги «Нижневартовск-Сургут», водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд крузер».

В результате водитель «Рено» погиб. Кроме того, пострадали трое пассажиров данного автомобиля, среди них — 13-летний ребенок.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.