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Российские специалисты могут помочь США обуздать разрушающуюся плотину в Калифорнии

Опубликовано: 13 февраля 2017, 18:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Специалисты «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России предложили помощь в связи с разрушающейся плотиной в Калифорнии США.

«Если есть необходимость, то российские специалисты смогут оказать необходимую помощь американским коллегам. Например, схожие консультации мы оказываем в рамках сотрудничества со странами юго-восточной Азии и ряда стран Африки», — заявил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды РФ Илья Разбаш.

О том, что в штате Калифорния объявлена экстренная эвакуация населения «ЮграPRO» сообщало ранее. В штате Калифорнии США объявлена экстренная эвакуация населения города Оровилл из-за угрозы разрушения плотины. Из города, который может быть затоплен в случае дальнейшего обрушения плотины, уже эвакуировано более 200 тыс. человек

Рубрики: Страна и Мир. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Я Местный:
    13 февраля 2017 в 21:43

    а зачем? своим не помогли на Дальнем Востоке а Америке собрались помогать ……..пусть Америка Алясу отдаст………

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