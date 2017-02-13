Российские специалисты могут помочь США обуздать разрушающуюся плотину в Калифорнии

Специалисты «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России предложили помощь в связи с разрушающейся плотиной в Калифорнии США.

«Если есть необходимость, то российские специалисты смогут оказать необходимую помощь американским коллегам. Например, схожие консультации мы оказываем в рамках сотрудничества со странами юго-восточной Азии и ряда стран Африки», — заявил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды РФ Илья Разбаш.

О том, что в штате Калифорния объявлена экстренная эвакуация населения «ЮграPRO» сообщало ранее. В штате Калифорнии США объявлена экстренная эвакуация населения города Оровилл из-за угрозы разрушения плотины. Из города, который может быть затоплен в случае дальнейшего обрушения плотины, уже эвакуировано более 200 тыс. человек