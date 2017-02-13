Ханты-Мансийский банк предоставит банковские гарантии Югорскому лесопромышленному холдингу

Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) стал победителем тендера, проведенного компанией «Югорский лесопромышленный холдинг» на предоставление банковской гарантии в размере 92 млн рублей.

Как отметил директор направления по корпоративному бизнесу дирекции в г. Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка «Открытие», банк полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кредитным организациям Югорским лесопромышленным холдингом, являющимся компанией со 100% государственным участием в лице Правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

«История взаимовыгодного партнерства началась еще в 2003 году, с момента образования Холдинга. Уверен, что многолетнему успешному сотрудничеству с одним из флагманов лесопромышленной отрасли Югры способствуют высокое качество банковских сервисов, конкурентоспособные условия предоставления финансовых услуг банком «Открытие», – подчеркнул Марк Тюнин.