Ханты-Мансийский банк предоставит банковские гарантии Югорскому лесопромышленному холдингу
Опубликовано: 13 февраля 2017, 16:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) стал победителем тендера, проведенного компанией «Югорский лесопромышленный холдинг» на предоставление банковской гарантии в размере 92 млн рублей.
Как отметил директор направления по корпоративному бизнесу дирекции в г. Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка «Открытие», банк полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кредитным организациям Югорским лесопромышленным холдингом, являющимся компанией со 100% государственным участием в лице Правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
«История взаимовыгодного партнерства началась еще в 2003 году, с момента образования Холдинга. Уверен, что многолетнему успешному сотрудничеству с одним из флагманов лесопромышленной отрасли Югры способствуют высокое качество банковских сервисов, конкурентоспособные условия предоставления финансовых услуг банком «Открытие», – подчеркнул Марк Тюнин.
Рубрики: Экономика. Метки: «Югорский лесопромышленный холдинг», Марк Тюнин, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Ханты-Мансийский банк.
Похожие:
Опубликовано 1 февраля 2017, 9:25
Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) продолжает подготовку к одному из самых ожидаемых спортивных событий сезона – Югорскому лыжному марафону. Любители лыжных гонок, желающие принять участие в спортивном празднике, который состоится в Ханты-Мансийске ... Читать полностью >>
Опубликовано 25 января 2017, 11:42
Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) оказал поддержку Дому детского творчества в г. Радужный (ХМАО – Югра) в создании удобного лестничного ограждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти перила с дополнительными низкими ... Читать полностью >>
Опубликовано 24 января 2017, 12:23
С 23 января 2017 года Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,75% по программам «Квартира», «Новостройка», «Свободные метры», «Ипотека плюс», «Рефинансирование», «Квартира + ... Читать полностью >>