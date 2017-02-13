Сверхцинизм в Югре! Детей, выживших в страшном ДТП, вновь отправили на спортивный фестиваль без сопровождения
Опубликовано: 13 февраля 2017, 10:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
Вновь и вновь на те же грабли. Несмотря на серьезную работу в сфере безопасности перевозок детей в ХМАО, юных спортсменов из Нефтеюганска опять отправили на спортивное мероприятие по акробатике без сопровождения ГИБДД
lll Окружной фестиваль спортивной акробатики состоялся в окружном центре ХМАО. Более 150 ребят из Нефтеюганска, Югорска, Лангепаса, Ханты-Мансийска и города Покачи приняли участие в мероприятии, которое прошло в Центре развития теннисного спорта, сообщает пресс-центр Департамента общественных и внешних связей ХМАО.
Один из номеров юные акробаты посвятили детям, чьи жизни унесла авария под Ханты-Мансийском, произошедшая 4 декабря 2016 года. В его постановке приняли участие четверо ребят, которые выжили в катастрофе.
«Это — номер о жизни, номер о торжестве детства и свободы», — отметила руководитель студии акробатики «Олимп» города Ханты-Мансийск, член общественной организации «Федерация спортивной акробатики Югры» Галина Каленская.
Полюбовалась на спортивно-художественное шоу «Щелкунчик и сказочный бал» и Глава региона. В конце фестиваля Наталья Комарова пообщалась с ребятами и поблагодарила их за труд и целеустремленность: «Вы — молодцы! Так держать!» — сказала губернатор Югры , пожав каждому руку и пожелав дальнейших успехов.
Напомним, 4 декабря на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе поселка Ярки, на 925 километре, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля. В итоге трагедии погибли 10 детей.
На сегодняшний день есть дети, которые еще остаются на лечении в больнице. Их теперешнее состояние прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.
«Шестеро детей из числа пострадавших в ДТП 4 декабря прошлого года под Ханты-Мансийском находятся на излечении в Москве, их состояние улучшается, но не настолько, чтобы можно было их выписать из больницы, родители находятся рядом с ними», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» уполномоченная по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.
Кроме того, не забывают о пострадавших и югорчане. Фонд «Созидание» Нефтеюганска начал первые выдачи собранных жителями ХМАО денежных средств, об этом корреспонденты информационного агентства сообщали ранее в материале «Дегтярев – человек слова! Фонд начал выделять средства пострадавшим детям в смертельном ДТП в ХМАО».
Однако, не обошлось без противоречий в этой истории. Оказывается, произошедшая трагедия ничему не научила организаторов соревнований: команда Нефтеюганска вновь отправилась выступать в окружной центр Югры без сопровождения.
Сергей Дегтярев подтвердил, что Нефтеюганские юные акробаты присутствовали на спортивном фестивале в Ханты-Мансийске.
«Наши ребята там были. У нас ГАИ никого не сопровождает», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев.
Такой ответ удивил корреспондентов ИА «ЮграPRO», поэтому выяснять подробности данной перевозки мы кинулись в Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска. Но, как оказалось, комитет не был готов общаться с журналистами по этому вопросу.
«Мы не готовы ответить вашему информационному агентству на этот вопрос»,- не обрадовал корреспондента «ЮграPRO» главный специалист отдела спортивно массовой работы Денис Андреевский.
Тогда мы еще раз звоним в администрацию Нефтеюганска для выяснения подробностей перевозки юных спортсменов сотруднику, курирующему вопросы спорта.
«Вы официально запрос сделайте на руководителя, как я вам могу по телефону прокомментировать, у меня есть руководитель, связывайтесь с руководством. Я вам ничего комментировать не могу»,- сообщила корреспонденту «ЮграPRO» Оксана Суркова — заместитель главы Нефтеюганска, курирующая спорт.
Традиционно, чиновников много, а толку нет.
Как понимать такую беспечность организаторов фестиваля, не понятно, ведь ужасная трагедия оставила свой след в душе огромного количества наших земляков, но, видимо, совсем не отпечаталась в памяти тех, кто устраивает подобные массовые мероприятия: они готовы вновь рисковать жизнями детей, наступая на те же грабли… Но судьба дважды предупреждать не любит…
Комаровой не жалко наших детей
Нужно жить для того, что бы помнить! Трагедия… Случайность… Не могут остановить народ или страну! Нужно идти вперед…