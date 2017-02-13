Сверхцинизм в Югре! Детей, выживших в страшном ДТП, вновь отправили на спортивный фестиваль без сопровождения

Вновь и вновь на те же грабли. Несмотря на серьезную работу в сфере безопасности перевозок детей в ХМАО, юных спортсменов из Нефтеюганска опять отправили на спортивное мероприятие по акробатике без сопровождения ГИБДД

lll Окружной фестиваль спортивной акробатики состоялся в окружном центре ХМАО. Более 150 ребят из Нефтеюганска, Югорска, Лангепаса, Ханты-Мансийска и города Покачи приняли участие в мероприятии, которое прошло в Центре развития теннисного спорта, сообщает пресс-центр Департамента общественных и внешних связей ХМАО.

Один из номеров юные акробаты посвятили детям, чьи жизни унесла авария под Ханты-Мансийском, произошедшая 4 декабря 2016 года. В его постановке приняли участие четверо ребят, которые выжили в катастрофе.

«Это — номер о жизни, номер о торжестве детства и свободы», — отметила руководитель студии акробатики «Олимп» города Ханты-Мансийск, член общественной организации «Федерация спортивной акробатики Югры» Галина Каленская.

Полюбовалась на спортивно-художественное шоу «Щелкунчик и сказочный бал» и Глава региона. В конце фестиваля Наталья Комарова пообщалась с ребятами и поблагодарила их за труд и целеустремленность: «Вы — молодцы! Так держать!» — сказала губернатор Югры , пожав каждому руку и пожелав дальнейших успехов.















Напомним, 4 декабря на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе поселка Ярки, на 925 километре, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля. В итоге трагедии погибли 10 детей.

На сегодняшний день есть дети, которые еще остаются на лечении в больнице. Их теперешнее состояние прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

«Шестеро детей из числа пострадавших в ДТП 4 декабря прошлого года под Ханты-Мансийском находятся на излечении в Москве, их состояние улучшается, но не настолько, чтобы можно было их выписать из больницы, родители находятся рядом с ними», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» уполномоченная по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

Кроме того, не забывают о пострадавших и югорчане. Фонд «Созидание» Нефтеюганска начал первые выдачи собранных жителями ХМАО денежных средств, об этом корреспонденты информационного агентства сообщали ранее в материале «Дегтярев – человек слова! Фонд начал выделять средства пострадавшим детям в смертельном ДТП в ХМАО».

Однако, не обошлось без противоречий в этой истории. Оказывается, произошедшая трагедия ничему не научила организаторов соревнований: команда Нефтеюганска вновь отправилась выступать в окружной центр Югры без сопровождения.

Сергей Дегтярев подтвердил, что Нефтеюганские юные акробаты присутствовали на спортивном фестивале в Ханты-Мансийске.

«Наши ребята там были. У нас ГАИ никого не сопровождает», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев.

Такой ответ удивил корреспондентов ИА «ЮграPRO», поэтому выяснять подробности данной перевозки мы кинулись в Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска. Но, как оказалось, комитет не был готов общаться с журналистами по этому вопросу.

«Мы не готовы ответить вашему информационному агентству на этот вопрос»,- не обрадовал корреспондента «ЮграPRO» главный специалист отдела спортивно массовой работы Денис Андреевский.

Тогда мы еще раз звоним в администрацию Нефтеюганска для выяснения подробностей перевозки юных спортсменов сотруднику, курирующему вопросы спорта.

«Вы официально запрос сделайте на руководителя, как я вам могу по телефону прокомментировать, у меня есть руководитель, связывайтесь с руководством. Я вам ничего комментировать не могу»,- сообщила корреспонденту «ЮграPRO» Оксана Суркова — заместитель главы Нефтеюганска, курирующая спорт.

Традиционно, чиновников много, а толку нет.

Как понимать такую беспечность организаторов фестиваля, не понятно, ведь ужасная трагедия оставила свой след в душе огромного количества наших земляков, но, видимо, совсем не отпечаталась в памяти тех, кто устраивает подобные массовые мероприятия: они готовы вновь рисковать жизнями детей, наступая на те же грабли… Но судьба дважды предупреждать не любит…