Арестован зам. начальника управления МВД за ограбление своих подчиненных

Заместитель начальника Приморского управления МВД Илья Шамратов арестован во Владивостоке. Он попытался присвоить себе премии своих подчиненных. Об этом сообщает издание «Царь Град».

Отмечается, что Шамратов был задержан ранее за злоупотребление служебными полномочиями. Как выяснили следователи, высокопоставленный полицейский внес своих подчиненных в приказ о начислении премий, а полученные денежные средства приказал передать себе. В результате нечистый на руку полицейский положил себе в карман около четырех миллионов рублей.