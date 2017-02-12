В Югре задержаны 2 человека с фальшивыми водительскими правами
Опубликовано: 12 февраля 2017, 11:25 | Служба новостей "ЮграPRO"
В ходе проведения рейдов сотрудниками ДПС Нижневартовска возле одного из домов на улице Дружбы Народов был остановлен мужчина, который предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки.
За подобное деяние возле дома по улице Мира был задержан и другой горожанин, который управлял автомобилем, имея при себе поддельный документ.
В настоящее время документы изъяты и направлены в экспертно-криминалистический отдел для проведения экспертизы. В отношении обоих нарушителей возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.
Рубрики: Нижневартовск, Общество.
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