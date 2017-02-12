Сегодня в Югре горел автомобиль «Volkswagen Golf»

Сегодня утром в 07:38 в Сургуте поступило сообщение о загорании автомобиля «Volkswagen Golf». Пожар ликвидирован в 07:49. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица техники, 5 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.

По данным ведомства на 9 февраля, с начала года в Югре произошло 65 пожаров на транспортных средствах, что на 47 процентов больше, чем в 2016-м.