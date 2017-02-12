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Сегодня ночью военные КНДР запустили баллистическую ракету

Опубликовано: 12 февраля 2017, 9:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня ночью в 07.55 по местному времени (01.55 мск) с восточного побережья провинции Пхенан-Намдо КНДР запущена ракета неизвестного типа, сообщает  агентство «Ёнхап» со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

По информации южнокорейских военных ракета пролетела 500 километров и упала в Японском море.

Для справки. КНДР в 2016 году провела более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН, наложившего на Пхеньян санкции.

Рубрики: Страна и Мир.


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