Сегодня ночью военные КНДР запустили баллистическую ракету
Опубликовано: 12 февраля 2017, 9:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в 07.55 по местному времени (01.55 мск) с восточного побережья провинции Пхенан-Намдо КНДР запущена ракета неизвестного типа, сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
По информации южнокорейских военных ракета пролетела 500 километров и упала в Японском море.
Для справки. КНДР в 2016 году провела более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН, наложившего на Пхеньян санкции.
Рубрики: Страна и Мир.
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