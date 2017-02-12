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400 кг мяса украл мужчина из склада в ХМАО (видео)

Опубликовано: 12 февраля 2017, 11:47 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне полицейскими было получено сообщение от руководителя одного из магазинов города о краже.

Ночью неизвестный злоумышленник проник в складское помещение и прихватил с собой около 400 кг мясных изделий, ущерб составил более 200 000 рублей.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого, им оказался 30-летний мужчина одной из республик ближнего зарубежья, который работал рубщиком мясной продукции в данном магазине.

Кстати, похищенное обнаружено в автомобиле задержанного.

Злоумышленник признался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

Рубрики: Нефтеюганск.


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