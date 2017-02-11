В России информаторов о коррупции может защитить государство

В Думу России Министерство труда внесло законопроект, которым вносятся поправки в закон «О противодействии коррупции». Информаторов о фактах коррупции не смогут уволить в течении трех лет, также им будет предоставляться юридическая помощь. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Информация свидетелей дает старт значительному числу коррупционных расследований»,— заявил научный руководитель лаборатории антикоррупционной политики ВШЭ Юлий Нисневич.

Отмечается, что Минтруд предлагает дополнить закон статьей 9.1, которая «обязывает» представителей работодателя, органы прокуратуры либо правоохранительные органы принять меры по поступившему сигналу о коррупции. В действующем законе (ст. 9) говорится об обязанности государственных и муниципальных служащих сообщать об известных им коррупционных фактах. Государство, согласно проекту Минтруда, берет информаторов под защиту. Меры защиты ведомство предлагает не применять только к судимым за «клевету» или «заведомо ложный донос по фактам, изложенным в сообщении». Остальным будет обеспечена конфиденциальность сведений, возможность получить бесплатную юридическую защиту, а также защиту от «неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности и иных ущемлений прав и законных интересов».