В Нефтеюганске ХМАО рабочий упал с крыши пятиэтажного дома и погиб

В Нефтеюганске ХМАО во время проведения ремонта крыши пятиэтажного дома в первом микрорайоне рабочий сорвался и скончался на месте, передает СургутИнформТВ.

Отмечается, что не выдержал страховочный трос. Обслуживанием этого дома занимается ОАО «ЖЭУ-3», работы на крыше проводила иногородняя фирма, выигравшая тендер.

Следственный Комитет и прокуратура Югры проводи до следственную проверку.