В Нефтеюганске ХМАО рабочий упал с крыши пятиэтажного дома и погиб
Опубликовано: 11 февраля 2017, 18:23 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нефтеюганске ХМАО во время проведения ремонта крыши пятиэтажного дома в первом микрорайоне рабочий сорвался и скончался на месте, передает СургутИнформТВ.
Отмечается, что не выдержал страховочный трос. Обслуживанием этого дома занимается ОАО «ЖЭУ-3», работы на крыше проводила иногородняя фирма, выигравшая тендер.
Следственный Комитет и прокуратура Югры проводи до следственную проверку.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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