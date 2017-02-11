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Сегодня ночью в Югре 8 пожарных машин тушили здание

Опубликовано: 11 февраля 2017, 8:01 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня ночью в Сургуте ХМАО в 23:48   поступило сообщение о пожаре одноэтажного здания.  Пожар локализован в 00:10, пожар ликвидирован в 00:24. К тушению пожара от МЧС привлекались 8 единиц  техники, 27 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу .

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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