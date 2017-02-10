Жемчужина Югры озеро «Нумто» рискует стать «свалкой» Сургутнефтегаза

В Ханты-Мансийске на площадке регионального информационного центра «Югра» состоялась пресс-конференция с участием Евгения Платонова, директора Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО, посвященная «Природному парку «Нумто». Повестка мероприятия гарантировала журналистам возможность из первых уст получить достоверную и оперативную информацию на тему «20 лет Природному парку «Нумто». Корреспонденты ИА «ЮграPRO», нарушая формат мероприятия (со слов ведущего программы), умудрились задать несколько неудобных вопросов, за что в дальнейшем им «отключили» микрофон. Оказалось, что новое зонирование природного парка «Нумто» осуществлялось на деньги Сургутнефтегаза.

Тут стоит напомнить, что «скандал» с природным парком «Нумто» приобрел российские масштабы после принятия регионального документа: Постановление Правительства ХМАО от 28 октября 2016 года N 415-п «О Положении О природном парке «Нумто», который отменил Постановление Правительство Ханты-Мансийского автономного округа от 13 февраля 2001 года N 54-п «Об утверждении проекта зонирования природного парка окружного значения «Нумто». И то ли специально, то ли это случайность, но подписал это постановление первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.









Отметим, что «беседа» записана на диктофон редакции, но мы остановимся на самом «щепетильном» вопросе, ответ на который «открыл глаза» на происходящее вокруг природного парка:

Корреспондент: «Кто проводил зонирование парка и проводилась ли государственная экологическая экспертиза зонирования?» Платонов: «Проблема зонирования - это давняя проблема власти. Было прописано 8 зон, а на самом деле их 4. Проведение зонирования — наша работа, но мы знаем, что не хватает финансовых ресурсов, и мы попросили наших коллег, чтобы они поделились своим «багажом». Государственная экологическая экспертиза не нужна при проведении зонирования. Мы обратились письменно в службу – нам служба отказала, заказчиком по зонированию был Департамент природных ресурсов, а материалы были Сургутнефтегаза. Зонированием занимался институт лесоведения при Академии наук». Корреспондент: «Ну, это все равно, что пустить в свой дом чужого человека?!». Платонов: «Это разве плохо, что они оказали нам эту услугу?»

Но господин Платонов, видимо, забыл, что когда кто-то оказывает кому-то услугу, то становится обязанным впоследствии! И ссылка Платонова на то, что у Парка нет средств на зонирование — это скорее отговорка чистейшей воды!

Дальнейшее было делом техники: гигант «Сургутнефтегаз» зонирование природного парка, видимо, «перекраивает» под свои интересы, выводя территорию нефтедобычи в зону «Хозяйственной деятельности» (ПП имеют 8 зон, согласно федерального законодательства).

И все бы ничего, но согласно федерального законодательства, хозяйственная деятельность разрешена лишь в том случае, если это служит достижению целей, ради которых создан природный парк. Ну, никак не для добычи нефти!







Приведем выдержки из п.3.7. Положения:

3.7. Хозяйственная деятельность на территории природного парка осуществляется при соблюдении следующих условий:

-проектирование минимально необходимого количества нефтепромысловых объектов и выбор наиболее рационального их расположения за счет широкого применения средств автоматизации и совмещения на одной технологической площадке;

-расположение технологических и иных объектов, связанных с освоением месторождения, вне земель, наиболее экологически уязвимых (мест массового размножения животных и птиц, нагула и нереста рыб, ареалов редких и исчезающих видов животных, птиц и растений и т.п.) на основе крупномасштабного картирования экосистем (не менее 1:25000), комплексного анализа их природоохранной ценности и уязвимости с использованием ГИС-технологий и методов пространственного планирования;

-движение механизированных транспортных средств в бесснежный период только по дорогам общего пользования, за исключением случаев, связанных с функционированием природного парка и выполнением работ по геологическому изучению недр (инженерных изысканий, сейсморазведочных работ и т.д.), разведке и добыче полезных ископаемых;

-применение при бурении скважин только наилучших доступных технологий, в том числе безамбарной;

-использование труб из материалов соответствующего качества и применение комплексной антикоррозийной защиты трубопроводов;

-использование конструкции площадок технологических объектов, исключающей фильтрацию и сток загрязняющих веществ на рельеф и в гидрографическую сеть;

-добыча общераспространенных полезных ископаемых гидромеханизированным способом с двойным обвалованием карт намыва или экскаваторным способом для строительства оснований площадок под промысловые объекты;

-применение метода направленного горизонтального бурения при прокладке трубопроводов и других линейных коммуникаций через водотоки, а через мелкие несудоходные водные объекты — наземное строительство трубопроводов и других линейных коммуникаций;

-строительстве дорог и переправ по технологии, исключающей пересыпку грунтом водотоков как в зимний, так и в летний периоды;

-обустройство водопропускных сооружений (труб большого диаметра, мостов и др.) при строительстве дорог и переправ;

-размещение и обустройство вертолетных и кустовых площадок, вахтовых поселков, стоянок автотранспортной техники, моек и заправок вне водоохранных зонах;

-соблюдение пропускного режима въезда на территорию лицензионных участков;







И последний абзац, как издевка - сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории природного парка.

В соответствии с Постановлением, согласно п. 3.7 нового Положения, мы имеем подробную «инструкцию» по добыче нефти на территории природного парка!

На сегодняшний день на территории «Природного парка «Нумто» получила развитие следующая хозяйственная деятельность «Сургутнефтегаза», о чем сообщил корреспонденту «ЮграPRO» источник из органов исполнительной власти Югры:

«Пробурено 388 скважин, в эксплуатации – 282

разведочных скважин -71

протяженность нефтепроводов — 496 км

протяжённость нефтепроводов, требующих замены — 4.7 км

протяжённость дорог — 107 км

протяжённость ЛЭП — 245 км

количество ДНС – 3

количество кустовых площадок – 35

количество отработанных отходов бурения – 37 тыс. тонн

3 карьера под добычу песка

количество стационарных источников выбросов в атмосферу – 225

факелов с постоянным режимом работы(что запрещено) – 3 единицы».

Налицо бурная хозяйственная деятельность «Сургутнефтегаза», уж точно не служащая «достижению целей, ради которых создан природный парк». Понятно, что меньше всего эту организацию волнует уникальная природа Югры со всеми ее обитателями вместе взятыми!

Казалось бы, территория природного парка «Нумто» занимает всего-то 0.3 процента от общей площади ХМАО, но именно этот кусочек оказался столь лакомым для бизнесменов от нефтянки, что их лоббисты готовы идти на любые сделки, любое нарушение закона, да что там — сам закон изменить, но только чтобы он достался именно им. Нефть в нашей стране — высшая ценность?! Осталось только доказать это жителям того места, которое пока еще считается природным парком, потому что пока еще не загажено нефтью и где, как они рассчитывали, будут жить их дети и внуки. Ведь дети и внуки преуспевающих бизнесменов, как это водится, будут жить в другой стране — чистенькой и благополучной.