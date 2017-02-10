За вранье в полиции югорчанин заплатит 100 000 рублей
Опубликовано: 10 февраля 2017, 10:46 | Служба новостей "ЮграPRO"
Пыть-Яхский городской суд вынес обвинительный приговор по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».
Стало известно, что подсудимый сообщил в полицию о том, что трое неизвестных людей напали на него и избили, злоумышленники также похитили мобильный телефон.
Его «сказка», как сообщение о преступлении, была зарегистрирована в установленном порядке, проведена доследственная проверка. Однако, в ходе проверки выяснилось, что сведения о преступлении от начала до конца — вымысел заявителя.
В итоге суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратура.
Рубрики: Общество, Пыть-Ях. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Прокуратура Югры, ХМАО, Югра.
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