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А за «свинью» ответите! Чиновник мэрии в Югре за собственное «свинство» отделалась выговором

Опубликовано: 10 февраля 2017, 12:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

хрю

Начальник управления информационной политики города Югорска Гузэль Аристова получила выговор. Об сообщается в ответе главы города Раиса Салахова, на запрос «URA.RU».

В ответе главы муниципалитета сообщается, что по результатам проведенной в администрации служебной проверки начальник управления информационной политики Гузэль Аристова привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Напомним, что Антон Пантин, депутат Думы города Югорска, настаивавший на отставке госпожи Аристовой, начальника управления информационной политики администрации города, сравнившей горожан со свиньями, получил недавно «отписку» из администрации города о результатах проверки, в которой не было указано, какое конкретно наказание «в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ» применили к Аристовой: лишили ежемесячной премии, сделали запись в трудовой книжке и т.п.

Вот как прокомментировал «отписку» сам Пантин:

«Получил ответ из Администрации города Югорска о результатах проверки в отношении начальника управления информационной политики Администрации города Югорска Г.РАристовой: «По результатам проверки принято решение о привлечении работника к ответственности в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ….» . Однако не указано конкретное наказание, поэтому считаю данный ответ очередной отпиской. Дополнительно направлю обращение в Югорскую межрайонную прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку действиям чиновника, подготовившего ответ, раскрытый не в полной мере. Если под наказанием подразумевается выговор «для вида», то что мешает работодателю отменить его через месяц, когда стихнет ажиотаж?! Ничего не мешает….».

Так, что «свинская» история, где главной героиней является работник администрации г.Югорска Г.РАристова, судя по всему, на этом не закончится, ждем продолжения.

Кто прав, кто виноват и какова степень вины обычно разбираются компетентные органы. И  чиновнице, конечно, очень  хочется, чтобы эта «разборка» с ней происходила цивилизованно, так сказать, в правовом поле. А, не дай Бог, не опустилась бы до того самого «бытового уровня», до которого опустилось она сама, забыв о Кодексе чиновника, регламентирующего, в том числе, и  выбор языковых средств для общения с народом. Того самого «бытового уровня», на котором настоящие страсти начинаются после сакраментальных слов «А за «свинью» ответишь!…». И чем тогда работник мэрии отличается от дворника, не обремененного образованием, который используя лишь единственный, доступный ему функциональный стиль языка, развешивает на столбах  рукописные обращения на фанерке к нерадивым жильцам, выбрасывающим мусор далеко не в «специально отведенные для него места», а гораздо ближе?

Так что, как говорится в мудрой русской пословице, «Каков поп, таков и приход»! Вот так-то, госпожа Аристова! Впрочем, как показала эта поучительная история, какая вы «госпожа»…

Рубрики: Общество, Политика, Югорск. Метки: , , , , , .


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