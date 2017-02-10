Новое назначение в силовом ведомстве Югры

Временно исполняющим обязанности начальника Следственного управления СКР по ХМАО назначен Александр Молибоженко.

Полковник юстиции Александр Молибоженко в ведомстве занимал пост заместителя руководителя.

Напомним, что Указом Президента России № 47 от 2 февраля 2017 года уволен генерал-майор юстиции Аркадий Сынгаевский, возглавлявший Следственное управление Следственного комитета РФ по Югре. Причина отставки в Указе Президента не раскрывается.

Стоит отметить, что источник, владеющий информацией, сразу после отставки Сынгаевского сообщил корреспонденту «ЮграPRO», что обязанности руководителя следственного управления по Югре будет исполнять, скорее всего, первый заместитель Дмитрий Шерман.