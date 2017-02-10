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В Югре «Форд Фокус» пролетел на красный сигнал светофора и протаранил иномарку

Опубликовано: 10 февраля 2017, 10:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне днем, в Сургуте водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Kиа Рио» под управлением 24-летней женщины-водителя. В результате аварии водитель автомобиля «Kиа» получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью в больницу.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 ДТП, два человека получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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