В Югре «Форд Фокус» пролетел на красный сигнал светофора и протаранил иномарку

Накануне днем, в Сургуте водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Kиа Рио» под управлением 24-летней женщины-водителя. В результате аварии водитель автомобиля «Kиа» получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью в больницу.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 ДТП, два человека получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.