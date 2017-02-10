Самый высокооплачиваемый работник СМИ Югры в январе заработал 228 тыс. рублей

Самим высокооплачиваемым работникам бюджетных СМИ в Югре в январе 2017 года оказался некий заместитель главного редактора: в этом месяце он заработал 228 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Мониторинг Югры» в таблице «Среднемесячная заработная плата по отрасли «СМИ» в разрезе должностей, январь 2017 года».

На втором месте — главные бухгалтеры и заместители руководителей со средней зарплатой 136 тыс. рублей в месяц. На третьем почетном месте — системный администратор – 92 тысячи, и только на четвертом месте — руководители СМИ со средней зарплатой 78 тыс. рублей, их в Югре шесть человек.

Собственные корреспонденты в бюджетных СМИ Югры за январь заработали в среднем 73 тысячи рубликов, телевизионные операторы получили по 36 тысяч в среднем. У главных редакторов, которых по данным «Мониторинга Югры» в регионе два, среднее жалованье достигло 60 тысяч рублей за первый месяц 2017 года.

«Если это за январь, то это средняя зарплата всех руководителей за один месяц. Информацию об уровне зарплат организации СМИ подают в органы исполнительной власти. Каждое бюджетное СМИ заполняет специальные таблицы, а затем программа автоматически рассчитывает средние значения и проценты темпов снижения или роста. Не все СМИ подают такие данные, потому что нет никакого правового документа, который обязывал бы заносить эту информацию», — посетовала корреспонденту «ЮграPRO» начальник отдела информационного сопровождения Регионального центра инвестиций Вероника Игоревна, которая курирует заполнение таблиц «Мониторинга Югры».