Пятница, 10 февраля 2017 18+

Комментарии:

Самый высокооплачиваемый работник СМИ Югры в январе заработал 228 тыс. рублей

Опубликовано: 10 февраля 2017, 11:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

111

Самим высокооплачиваемым работникам бюджетных СМИ в Югре в январе 2017 года оказался некий заместитель главного редактора: в этом месяце он заработал 228 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Мониторинг Югры» в таблице «Среднемесячная заработная плата по отрасли «СМИ» в разрезе должностей, январь 2017 года».

На втором месте — главные бухгалтеры и заместители руководителей со средней зарплатой 136 тыс. рублей в месяц. На третьем почетном месте — системный администратор – 92 тысячи, и только на четвертом месте — руководители СМИ со средней зарплатой 78 тыс. рублей, их в Югре шесть человек.

Собственные корреспонденты в бюджетных СМИ Югры за январь заработали в среднем 73 тысячи рубликов, телевизионные операторы получили по 36 тысяч в среднем. У главных редакторов, которых по данным «Мониторинга Югры» в регионе два, среднее жалованье достигло 60 тысяч рублей за первый месяц 2017 года.

«Если это за январь, то это средняя зарплата всех руководителей за один месяц. Информацию об уровне зарплат организации СМИ подают в органы исполнительной власти. Каждое бюджетное СМИ заполняет специальные таблицы, а затем программа автоматически рассчитывает средние значения и проценты темпов снижения или роста. Не все СМИ подают такие данные, потому что нет никакого правового документа, который обязывал бы заносить эту информацию», — посетовала корреспонденту «ЮграPRO» начальник отдела информационного сопровождения Регионального центра инвестиций Вероника Игоревна, которая курирует заполнение таблиц «Мониторинга Югры».

Рубрики: Общество, Рейтинги, Экономика. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

333
Просмотры:
5
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Татьянка:
    10 февраля 2017 в 19:25

    Я из бюджетного окружного СМИ. Зарплата за январь будет 10 февраля. Откуда такие данные? И намекните, что за СМИ, может ведомственные? У нас не более 40!

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Еще из рубрики"Рейтинги":


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO