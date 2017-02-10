Расскажи о несправедливости в Югре

Мы живем в такое время, когда несправедливость может коснуться каждого, в любой момент. А решить возникшую проблему получается не всегда. Зачастую нет времени, а иной раз человек просто не имеет достаточной компетенции, чтобы разобраться в возникших перипетиях.

Нарушены ваши права, в вашей жизни наблюдается правоохранительный, прокурорский или судейский беспредел? Возможно вам известно о взятках в организации, где вы трудитесь, либо вы наблюдали чиновничий произвол? Вы не хотите или не можете обратиться в правоохранительные ведомства по каким-то причинам?

Информационное агентство «ЮграPRO» готово «высветить» любую проблему. Поведайте нам о несправедливости в Югре, мы постараемся помочь: сделаем запросы в компетентные органы, зададим вопросы вышестоящим начальникам, чиновникам, депутатам, проведем журналистское расследование, а также обеспечим информационное сопровождение. Ведь бороться с чужой бедой легче, чем с собственной.

Наша цель — содействие развитию неравнодушного, социально активного гражданина Югры. Наш лозунг — «Не проходите мимо!».

Ваши истории мы ждем на электронной почте info@ugrapro.ru. При необходимости обеспечиваем конфиденциальность и анонимность.