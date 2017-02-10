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Москва VS Санкт-Петербург: связисты назвали любимые города югорчан

Опубликовано: 10 февраля 2017, 16:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

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10 февраля 2017г., Югра, ЯНАО. Жители Урала, в том числе северных округов, предпочитают звонить в Москву, а писать сообщения – в Санкт-Петербург. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав направления коммуникаций своих абонентов. В топ самых популярных городов для интернет-серфинга уральцев вошли Сочи, Омск и Казань – в поездках по этим местам жители нашего региона потребляют наибольшее количество интернет-трафика.

По данным связистов, за последний год уральцы начали значительно чаще пользоваться интернетом в путешествиях по городам России. Суммарный интернет-трафик абонентов «МегаФона» за последние 12 месяцев вырос в 3 раза. Общее количество междугородних звонков увеличилось на 25%.

Рост мобильного общения аналитики «МегаФона» связывают с выгодными условиями по обновленным тарифам «Все включено», с которыми мобильный интернет, пакеты минут и SMS предоставляются на тех же условиях, как дома, при этом, звонки на номера «МегаФона» по России остаются бесплатными даже после исчерпания пакета.

«Судя по росту голосового и интернет-трафика, наши тарифные планы из линейки «Все включено» уже давно полюбились абонентам как в Югре, так и на Ямале. Более половины жителей северных территорий выбирают именно эти тарифы, поскольку оценили преимущества пакетных предложений по доступной цене. Хитами подключений стали размеры общений «Все включено S» и «Все включено М», – отметил Дмитрий Щелгачев, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» в Югре и на Ямале.

В Ханты-Мансийском и в Ямало-Ненецком округах фаворитом у новых абонентов «МегаФона» стал тариф «Все включено М», спрос на который за год увеличился более, чем в 5 раз.

Еще одна из причин растущей популярности линейки «Все включено» – возможность получить услуги связи в одном пакете по «оптовым» ценам. Абонент может выбрать пакет, наиболее подходящий ему по количеству минут, SMS и объему мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена тарифов позволяет точно планировать расходы на связь

Информационная справка.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.

Рубрики: Страна и Мир. Метки: , , , .


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