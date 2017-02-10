Депутат Думы Югры Александр Новьюхов провел встречу с потомственным оленеводом

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия», член Ассамблеи КМНС, Александр Новьюхов обсудил с потомственным оленеводом, членом Правления Союза оленеводов автономного округа Климом Кантеровым вопросы организации и проведения конкурса профессионального мастерства среди оленеводов региона на Кубок Губернатора, который состоится 3-5 марта в окружной столице, а также участия в IV Всероссийском съезде оленеводов.

«Всё больше молодых людей из числа коренных народов Севера связывают свою жизнь с этим нелёгким, но почётным делом. Клим Кантеров – один из лучших примеров современного молодого оленевода», – отметил Александр Вячеславович.

Работая с 2013 года, Клим Кантеров ежегодно организовывает катание на оленьих упряжках в Ханты-Мансийске в рамках праздничных мероприятий «Новогодней столицы» и окружного этапа Кубка мира по биатлону. В 2015 году на базе его стойбища в районе города Лянтора для детей был организован летний отдых с этнографическим уклоном.

«Школа оленевода» – новый социальный проект, предложенный молодым оленеводом. Целью проекта является сохранение, развитие, популяризация среди молодого поколения коренных жителей занятий, связанных с таёжным оленеводством.

«Культурную и социальную значимость проекта «Школа оленевода» трудно переоценить. Участие в конкурсе даёт возможность получения субсидий из регионального бюджета в номинации «Территория культуры». В случае успеха, на территории автономного округа появится уникальная модель трансляции традиционных знаний и навыков коренных народов Севера», – отметил депутат, член Команды Югры Александр Новьюхов.