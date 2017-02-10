Чемпионат мира по биатлону. Фуркад умышленно сбил Логинова (ВИДЕО)
Опубликовано: 10 февраля 2017, 11:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
Французкий биатлонист Мартен Фуркад на смешанной эстафете в Хохфильцине сбил Логинова, а затем ушел с церемонии награждения, обидевшись на Шипулина, что он не пожал ему руку.
Напомним, что накануне российская сборная взяла бронзу в смешанной эстафете на Чемпионате мира в Австрии – впервые за 9 лет. Но главной новостью дня стало поведение Мартена Фуркада. Одно дело – намеки на пресс-конференциях и в твиттере, направленные против Александра Логинова, а другое – неспортивное поведение и откровенный психоз на цветочной церемонии.
Из размещенного видео в ЮТубе видно, как Мартен Фуркад (выступающий в заключительном этапе) даже не обращает внимание на передающего ему эстафету Кентена Фийона-Майе, а «выцеливает» взглядом главную жертву – Логинова. Он наперерез двигается в его сторону и технично цепляет россиянина, когда тот отъезжает к бортам. Логинов падает, Мартен даже не извинившись, бежит дальше.
Фуркад не толкал Логинова, не ставил подножку, он аккуратно его подсек, но сделал это преднамеренно.
Но это все ерунда, по сравнению с тем, что произошло дальше – на цветочной церемонии. Франция стала второй, Россия – третьей. На цветочной церемонии (в биатлоне сперва награждают призеров на стадионе, а медали вручают вечером на городской площади) отличились россияне. Логинов и Шипулин, разозленные поведением француза, поздравили всех, кроме Фуркада. Развернувшись, они демонстративно прошли мимо и не пожали ему руку. Поступили тоже, мягко говоря некрасиво.
Ерунда какая! Фуркад занимал позицию, ну задел и что. Результат эстафеты от этого не изменился. Если бы он это делал специально, то он же рисковал своим падением. Логинову нужно было побыстрее прижиматься влево!
не гони фуфло, на записи четко видно как фуркад это сделал
В том то и дело, что видно, что Логинов создал помеху Фуркаду, т.к. Он закончил свой этап и должен был максимально прижаться к левому краю коридора! А не создавать помех другим участникам! Учите матчасть!
Фуркада мог прижаться и в право…
Или подождать, когда Антон Шипулин отъедет подальше))))