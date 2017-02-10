Чемпионат мира по биатлону. Фуркад умышленно сбил Логинова (ВИДЕО)

Французкий биатлонист Мартен Фуркад на смешанной эстафете в Хохфильцине сбил Логинова, а затем ушел с церемонии награждения, обидевшись на Шипулина, что он не пожал ему руку.

Напомним, что накануне российская сборная взяла бронзу в смешанной эстафете на Чемпионате мира в Австрии – впервые за 9 лет. Но главной новостью дня стало поведение Мартена Фуркада. Одно дело – намеки на пресс-конференциях и в твиттере, направленные против Александра Логинова, а другое – неспортивное поведение и откровенный психоз на цветочной церемонии.

Из размещенного видео в ЮТубе видно, как Мартен Фуркад (выступающий в заключительном этапе) даже не обращает внимание на передающего ему эстафету Кентена Фийона-Майе, а «выцеливает» взглядом главную жертву – Логинова. Он наперерез двигается в его сторону и технично цепляет россиянина, когда тот отъезжает к бортам. Логинов падает, Мартен даже не извинившись, бежит дальше.

Фуркад не толкал Логинова, не ставил подножку, он аккуратно его подсек, но сделал это преднамеренно.

Но это все ерунда, по сравнению с тем, что произошло дальше – на цветочной церемонии. Франция стала второй, Россия – третьей. На цветочной церемонии (в биатлоне сперва награждают призеров на стадионе, а медали вручают вечером на городской площади) отличились россияне. Логинов и Шипулин, разозленные поведением француза, поздравили всех, кроме Фуркада. Развернувшись, они демонстративно прошли мимо и не пожали ему руку. Поступили тоже, мягко говоря некрасиво.