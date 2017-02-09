Юристы ЛДПР опротестуют решение суда Югры в Верховном суде РФ

Региональное отделение ЛДПР в ХМАО подадут апелляцию в Верховный суд РФ на принятое решение окружного суда, который отказал в удовлетворении исковых требований о признании выборов в Думу округа недействительными из-за массовых нарушений.

О принятом решении лидера регионального отделения ЛДПР Виктора Сысуна сообщается в местных СМИ.

Напомним, что окружной суд ХМАО, состоявшийся 7 февраля, отказал региональному отделению ЛДПР в удовлетворении иска к избирательной комиссии округа об отмене результатов выборов в окружную Думу по Нефтеюганскому округу.

Избирательное объединение Ханты-Мансийского регионального отделения Политической партии ЛДПР 16 января 2017 года обратилось в суд с административным исковым заявлением об отмене Постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 21 сентября 2016 года № 1302 «О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по единому избирательному округу» и Приложения к данному постановлению в части Нефтеюганской региональной группы № 7, в котором требует признать результаты выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по единому избирательному округу в Нефтеюганской региональной группе №7 недействительными.