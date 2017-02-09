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Югорчанка Анастасия Фирсова участвует в международном конкурсе «Краса Вселенной 2017»

Опубликовано: 9 февраля 2017, 11:01 | Служба новостей "ЮграPRO"

Анастасия Фирсова

Почти 2 месяца назад стартовал кастинг для незамужних девушек 18-26 лет. Накануне определилась первая участница 1/4 финала от Югры. Ею стала 20-летняя Анастасия Фирсова из Сургута.

Конкурс красоты «Краса Вселенной» — это новый ежегодный проект мирового масштаба, в котором принимают участие незамужние совершеннолетние девушки. На сегодняшний день «Краса Вселенной» является единственным в мире международным конкурсом красоты мирового масштаба российского производства.

В настоящее время продолжается отборочный этап, и девушки, желающие принять участие в конкурсе, еще могут заполнить анкету на официальном сайте конкурса.

Заметим, после определения всех участниц четвертьфинала, будет запущено интернет- или смс-голосование, где желающие отдадут свои голоса за понравившихся полуфиналисток.

  • Анастасия Фирсова

    Анастасия Фирсова

  • Анастасия Фирсова

    Анастасия Фирсова

  • Анастасия Фирсова

    Анастасия Фирсова

Победительница конкурса получит денежный приз в размере $25000, половина из которых пойдут на благотворительные цели, титул «Краса Вселенной 2017», корону победительницы, а также подарки от спонсоров и партнеров конкурса.

Рубрики: Общество, Страна и Мир, Сургут. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. оо:
    9 февраля 2017 в 16:15

    а красивее нет?

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