Югорчанка Анастасия Фирсова участвует в международном конкурсе «Краса Вселенной 2017»

Почти 2 месяца назад стартовал кастинг для незамужних девушек 18-26 лет. Накануне определилась первая участница 1/4 финала от Югры. Ею стала 20-летняя Анастасия Фирсова из Сургута.

Конкурс красоты «Краса Вселенной» — это новый ежегодный проект мирового масштаба, в котором принимают участие незамужние совершеннолетние девушки. На сегодняшний день «Краса Вселенной» является единственным в мире международным конкурсом красоты мирового масштаба российского производства.

В настоящее время продолжается отборочный этап, и девушки, желающие принять участие в конкурсе, еще могут заполнить анкету на официальном сайте конкурса.

Заметим, после определения всех участниц четвертьфинала, будет запущено интернет- или смс-голосование, где желающие отдадут свои голоса за понравившихся полуфиналисток.

Анастасия Фирсова

Анастасия Фирсова

Анастасия Фирсова

Победительница конкурса получит денежный приз в размере $25000, половина из которых пойдут на благотворительные цели, титул «Краса Вселенной 2017», корону победительницы, а также подарки от спонсоров и партнеров конкурса.