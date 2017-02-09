Владимир Семёнов: «Кванториум» – это такое уникальное место, в котором своими глазами можно посмотреть, как выглядит наше будущее»
Опубликовано: 9 февраля 2017, 10:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Окружной депутат, председатель Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, член депутатской фракции «Единая Россия» Владимир Семёнов посетил нефтеюганский филиал окружного «Кванториума».
«Кванториум» является детской версией технопарка, где ребята могут приобщиться к современной технике и технологиям, приобрести навыки исследовательской работы, моделирования и конструирования.
Несмотря на 35-градусный мороз, мастерские и учебные классы нефтеюганского «Кванториума» не пустуют. Как заметил парламентарий, член Команды Югры Владимир Семёнов: «Кванториум» – это такое уникальное место, в котором своими глазами можно посмотреть, как выглядит наше будущее».
Народный избранник поздравил всех с Днём российской науки, пожелал преподавателям и воспитанникам новых творческих успехов в учёбе, в освоении научно-технических премудростей, удачи и крепкого здоровья.
Рубрики: Нефтеюганск. Метки: Владимир Семенов, Кванториум.
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Ну ребята, ну зачем вы навязываете всем эту команду югры. Хорошая заметка, если б команды этой не было втюхнуто искусственно.
Ей богу они все испортят только этой командой югры. Пока видно что это серпентарий , а не команда
Только не Семенов…Нефтеюганский р-н тому подтверждение.