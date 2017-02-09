Владимир Семёнов: «Кванториум» – это такое уникальное место, в котором своими глазами можно посмотреть, как выглядит наше будущее»

Окружной депутат, председатель Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, член депутатской фракции «Единая Россия» Владимир Семёнов посетил нефтеюганский филиал окружного «Кванториума».

«Кванториум» является детской версией технопарка, где ребята могут приобщиться к современной технике и технологиям, приобрести навыки исследовательской работы, моделирования и конструирования.

Несмотря на 35-градусный мороз, мастерские и учебные классы нефтеюганского «Кванториума» не пустуют. Как заметил парламентарий, член Команды Югры Владимир Семёнов: «Кванториум» – это такое уникальное место, в котором своими глазами можно посмотреть, как выглядит наше будущее».

Народный избранник поздравил всех с Днём российской науки, пожелал преподавателям и воспитанникам новых творческих успехов в учёбе, в освоении научно-технических премудростей, удачи и крепкого здоровья.