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Комментарии:

Владимир Семёнов: «Кванториум» – это такое уникальное место, в котором своими глазами можно посмотреть, как выглядит наше будущее»

Опубликовано: 9 февраля 2017, 10:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Окружной депутат, председатель Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, член депутатской фракции «Единая Россия» Владимир Семёнов посетил нефтеюганский филиал окружного «Кванториума».

«Кванториум» является детской версией технопарка, где ребята могут приобщиться к современной технике и технологиям, приобрести навыки исследовательской работы, моделирования и конструирования.

Несмотря на 35-градусный мороз, мастерские и учебные классы нефтеюганского «Кванториума» не пустуют. Как заметил парламентарий, член Команды Югры Владимир Семёнов: «Кванториум» – это такое уникальное место, в котором своими глазами можно посмотреть, как выглядит наше будущее».

Народный избранник поздравил всех с Днём российской науки, пожелал преподавателям и воспитанникам новых творческих успехов в учёбе, в освоении научно-технических премудростей, удачи и крепкого здоровья.

Рубрики: Нефтеюганск. Метки: , .


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Комментарии

  1. Пранкер:
    9 февраля 2017 в 10:36

    Ну ребята, ну зачем вы навязываете всем эту команду югры. Хорошая заметка, если б команды этой не было втюхнуто искусственно.

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  2. Пранкер:
    9 февраля 2017 в 10:41

    Ей богу они все испортят только этой командой югры. Пока видно что это серпентарий , а не команда

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  3. Артом:
    9 февраля 2017 в 17:47

    Только не Семенов…Нефтеюганский р-н тому подтверждение.

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