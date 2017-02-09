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В Югре ищут насильника-педофила, его жертвой стала 13-летняя девочка

Опубликовано: 9 февраля 2017, 18:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Следствие ХМАО просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

ЧП произошло 6 в четвертом микрорайоне Нефтеюганска. Известно, что неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю, 2003 года рождения, и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

Уже составлен фоторобот предполагаемого преступника.

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Приметы подозреваемого: на вид 40 лет, рост 160-165 см., полное телосложение, на лице с правой стороны над глазом имеется рубец, лицо морщинистое, грубый низкий голос.

Был одет в шапку-ушанку, черную кожаную куртку и черные брюки.

Следственное управление обращается к жителям округа: если вы обладаете информацией о месте нахождения лица, совершившего преступление, либо располагаете другими сведениями, которые могут иметь значение для следствия, просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по г.Нефтеюганску по телефону: 8(3463)29-56-10, либо позвонить на телефон дежурной службы следственного управления по телефону: 8-950-502-74-52. Конфиденциальность информации гарантируем.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Сходство:
    9 февраля 2017 в 21:24

    Если пририсовать очки, то получится лицо на фото ниже и левее.

    Ответить

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