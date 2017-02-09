Сборная России завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону

Сегодня на чемпионате мира по биатлону сборная России заняла третье место в смешанной эстафете в австрийском Хохфильцен.

Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин бежали за сборную Российской федерации.

Первое место завоевали немцы с результатом 1 час 9 минут 6,4 секунды, допустив 7 промахов, на 3,2 секунды опередив россиян. Второе место заняли биатлонисты из Франции.