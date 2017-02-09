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Сборная России завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону

Опубликовано: 9 февраля 2017, 21:38 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня на чемпионате мира по биатлону сборная России заняла третье место в смешанной эстафете в австрийском Хохфильцен.

Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин бежали за сборную Российской федерации.

Первое место завоевали немцы с результатом 1 час 9 минут 6,4 секунды, допустив 7 промахов, на 3,2 секунды опередив россиян. Второе место заняли биатлонисты из Франции.

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