На атомной электростанции во Франции прогремел взрыв. Пострадали люди

На атомной электростанции Фламанвиль на северо-западе Франции произошел взрыв, сообщает газета Ouest France со ссылкой на местную префектуру. В результате взрыва несколько человек получили ранения.

ЧП произошло на стройплощадке, где возводится новый реактор атомной электростанции, причина инцидента пока не уточняется.