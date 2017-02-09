На атомной электростанции во Франции прогремел взрыв. Пострадали люди
Опубликовано: 9 февраля 2017, 15:41 | Служба новостей "ЮграPRO"
На атомной электростанции Фламанвиль на северо-западе Франции произошел взрыв, сообщает газета Ouest France со ссылкой на местную префектуру. В результате взрыва несколько человек получили ранения.
ЧП произошло на стройплощадке, где возводится новый реактор атомной электростанции, причина инцидента пока не уточняется.
Рубрики: Происшествия, Страна и Мир.
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