«Команда Югры» выводит из-под удара чиновника мэрии, назвавшего горожан свиньями

Антон Пантин, депутат Думы города Югорска, настаивавший на отставке госпожи Аристовой, начальника управления информационной политики администрации города, сравнившую горожан со свиньями, получил «отписку» из администрации города о результатах проверки.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, парламентарий полагает, что сотрудница мэрии «позволила себе очень некорректное и непозволительное высказывание, сравнив жителей города Югорска, с чьих налогов она получает очень большую зарплату, со свиньями».

Стоит отметить, что реакция администрации города Югорска не заставила долго ждать: 24 января депутата Думы города Антона Пантина пригласили на депутатскую комиссию по этике! По результатам заседания члены комиссии по этике настойчиво рекомендовали Антону Пантину извиниться, пообещав ему, что в этом случае вопрос не будет выноситься на заседание Думы города.

О том, как в дальнейшем развивались события политического скандала, общественность узнала из аккаунта депутата в соцсети ВК, где он публиковал свои размышления:

«Свинская» история. Продолжение.

«Получил ответ из Администрации города Югорска о результатах проверки в отношении начальника управления информационной политики Администрации города Югорска Аристовой Г.Р., в котором говорится, что в связи с наличием самой возможности неоднозначной оценки высказывания неопределенным кругом лиц, установлено нарушение рекомендательных норм Кодекса этики муниципального служащего города Югорска. В ходе проверки исследованы комментарии непосредственных читателей и их реакция на публикацию. Выявлено различное восприятие допущенного высказывания. По результатам проверки принято решение о привлечении работника к ответственности в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ. Вот так как-то.

Как я и предполагал ранее, команда Главы города Р.З. Салахова приложила максимум усилий для вывода своего соратника из-под удара путем профанации реального наказания за содеянное. Во-первых, не указано конкретное наказание, поэтому считаю данный ответ очередной отпиской. Дополнительно направлю обращение в Югорскую межрайонную прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку действиям чиновника, подготовившего ответ, раскрытый не в полной мере. Если под наказанием подразумевается выговор «для вида», то что мешает работодателю отменить его через месяц, когда стихнет ажиотаж?! Ничего не мешает. Во-вторых, комментарии под публикациями на сайтах СМИ пишутся анонимно в 99,99 % случаев, фактически под выдуманными именами и ответственность за них никто не несет. Зная, что в управлении информационной политики любого муниципалитета есть десяток-другой «специалистов» или фэйковых страниц, с которых всеми возможными способами формируется «удобное» для местной власти мнение читателей, что мешает им разместить положительные комментарии, тем самым разбавив отрицательные эмоции, а после на них же и ссылаться при изучении реакции якобы «читателей»? Ничего не мешает. Вы еще ей медаль или благодарность дайте за профессиональное и добросовестное исполнение должностных обязанностей. Вообще это называется «намеренная манипуляция» и при большом желании правоохранительных органов или других заинтересованных лиц, не составит особого труда установить пользователя по его IP — адресу (почему-то я не сомневаюсь в их принадлежности близкому окружению или сотрудникам Администрации города).

Напомню, что жители города Югорска требовали увольнения вышеуказанного сотрудника за столь циничный, грубый и непрофессиональный поступок в назидание другим чиновникам, с конкретным посылом власти – так поступать нельзя. Мы — не свиньи!

Сразу после инцидента, был проведен соответствующий опрос населения, «за увольнение» проголосовало 71,9 % опрошенных. Получается Глава города в очередной раз полностью проигнорировал общественное мнение? Но это — одна сторона медали, а другая - Раис Закиевич не придал должного внимания высказыванию вице-губернатора А.В. Шипилова, который дал жесткую и крайне негативную оценку поступку пресс-секретаря Салахова: «Для каждого государственного или муниципального служащего на первом месте должны быть уважение к людям, ответственность, дисциплинированность, высокая этика — профессиональная и личная. Это фундамент всей корпоративной культуры органов власти. Критические высказывания, чем бы они ни были вызваны, неприемлемы и недопустимы. Хороший управленец защищает интересы жителей, а не пытается обвинить их во всех бедах. Считаю необходимым провести служебную проверку в отношении начальника управления информационной политики администрации города Югорска Гузэли Аристовой на соответствие занимаемой должности. В личной беседе с главой города такие распоряжения уже даны и, уверен, реакция последует. Неуважительное отношение к гражданам, «профессиональная грубость», неэтичность — угрозы равнозначные по разрушительной силе взяточничеству и панибратству.

P.S. Итоговый результат «разбирательства» выглядит, как явная насмешка и издевательство над людьми. Если руководство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры не поправит местную власть и не принудит ее принять адекватные меры по наказанию муниципального служащего за сравнение людей со свиньями, я готов и дальше отстаивать интересы жителей города Югорска, поднимая этот вопрос на федеральном уровне. Считаю уместным направить обращение на имя С.И. Неверова, секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия» (и не только ему), так как высокопоставленная чиновница является представителем «Команды Югры» и дискредитирует своим поступком всю команду и каждого члена Партии, в частности.

Уверен, что глава города Югорска сознательно ослушался и явно проигнорировал мнение заместителя руководителя субъекта РФ. Это действие, возможно, преднамеренная неуважительная демонстрация собственного мнения, отличного от мнения окружной власти, несет для него колоссальные риски. Предполагаю, что последствия по «свинской истории» могут поставить жирный крест на его собственной очень, очень и очень затяжной карьере!»