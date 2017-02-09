ЧП в ведомстве Романицы. Оперуполномоченный полиции окружного центра Югры хранил наркотики в служебном кабинете

«За что боролся, на то и напоролся». В УМВД Югры проводится служебная проверка. Причиной этому послужила неожиданная находка в служебном кабинете оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков МОМВД России «Ханты-Мансийский». В общей сложности обнаружено более 11 граммов дурмана. Отыскали «губительное зелье» у коллеги сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности, которые сопровождали ход уголовного дела, возбужденного по факту покушения на сбыт наркотических средств.

Сейчас «плохой полицейский» отстранен от выполнения служебных обязанностей и допрошен следователями в качестве подозреваемого. Сотрудник, хранивший наркотики, заключен под стражу, а в дальнейшем будет уволен из органов внутренних дел.

«Наркотики были обнаружены в служебном кабинете, проводилась проверка. Материалы были переданы в следственный комитет. СК принял процессуальное решение, возбуждено уголовное дело и принято решение о заключении данного сотрудника под стражу. Служебная проверка в настоящее время назначена в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника, которые вовремя не выявили и вообще допустили это преступление», рассказала корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина.

В подразделении, где проходил службу нерадивый полицейский, назначена служебная проверка с целью установления причин, способствовавших совершению данного преступления. По окончании проверки дисциплинарную ответственность понесут руководители сотрудника, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.