ЧП в ведомстве Романицы. Оперуполномоченный полиции окружного центра Югры хранил наркотики в служебном кабинете
Опубликовано: 9 февраля 2017, 15:37 | Служба новостей "ЮграPRO"
«За что боролся, на то и напоролся». В УМВД Югры проводится служебная проверка. Причиной этому послужила неожиданная находка в служебном кабинете оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков МОМВД России «Ханты-Мансийский». В общей сложности обнаружено более 11 граммов дурмана. Отыскали «губительное зелье» у коллеги сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности, которые сопровождали ход уголовного дела, возбужденного по факту покушения на сбыт наркотических средств.
Сейчас «плохой полицейский» отстранен от выполнения служебных обязанностей и допрошен следователями в качестве подозреваемого. Сотрудник, хранивший наркотики, заключен под стражу, а в дальнейшем будет уволен из органов внутренних дел.
«Наркотики были обнаружены в служебном кабинете, проводилась проверка. Материалы были переданы в следственный комитет. СК принял процессуальное решение, возбуждено уголовное дело и принято решение о заключении данного сотрудника под стражу. Служебная проверка в настоящее время назначена в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника, которые вовремя не выявили и вообще допустили это преступление», рассказала корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина.
В подразделении, где проходил службу нерадивый полицейский, назначена служебная проверка с целью установления причин, способствовавших совершению данного преступления. По окончании проверки дисциплинарную ответственность понесут руководители сотрудника, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.
оперативно-рОзыскной-журналюги вы хоть школу закончили?
Уважаемый читатель Грамотно, спасибо за внимание к нашим материалам. Однако, несмотря на распространенность написания оперативно-розыскная деятельность (в таком виде термин употребляется в законодательстве, научной и учебной литературе), нормативным является написание разыскной и оперативно-разыскной (оперативно-разыскная деятельность).
бред
Действительно там все не так просто))) Извиняюсь за наезд)))
Век живи — век учись. Прилагательное разыскной пишется с буквой а в соответствии с правилом: в приставке раз- (рас-) / роз- (рос-) в безударной позиции пишется буква а, под ударением – о.
Не угадали вы, ребята. «Оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее — органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.» — определение из ФЗ-144 «Об оперативно-розыскной деятельности».
Это вам про «нормативное» написание. Вы, однако, про работу УМВД пишете, а не про частное детективное агентство.
Сами сотрудники УМВД пишут через а, почитайте на официальном сайте.
не про то толкуете нужно по существу что в каждом кармане по пачке наркоты у полицая…….