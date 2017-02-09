ЧМ в Хохфильцене стартует смешанной эстафетой. Выступят сильнейшие: Шипулин, Логинов, Подчуфарова, Акимова

Сегодня в австрийском хохфильцине стартует Чемпионат мира по биатлону сезона 2016/2017. Всего на эстафету выйдут 25 команд из 25 стран мира. Россию на дистанциях представит довольно сильный состав — Антон Шипулин, Саша Логинов, Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова.

Первой на дистанцию «уйдет» Ольга Подчуфарова, результат которой впоследствии сможет подстраховать Татьяна Акимова. Далее «палочка» эстафеты перейдет к лидеру команды Антону Шипулину и последним выйдет «гроза Фуркада», Саша Логинов.

Смешанная эстафета – дистанция, разделенная на четыре части, попробуют одолеть по два мужчины и две женщины с каждой сборной для определения первых лидеров. Гонка назначена на 16.45 по московскому времени и станет как нельзя удачным началом масштабного престижного турнира. Впоследствии команды будут встречаться на спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, эстафете и масс-старте – завершится Чемпионат мира лишь через десять дней, в воскресенье, 19 февраля.

Напоминаем расписание гонок. ЧМ-2017. Хохфильцен (Австрия).

9 февраля

16:45 — смешанная эстафета

10 февраля

16:45 — спринт, женщины

11 февраля

16:45 — спринт, мужчины

12 февраля

12:30 — гонка преследования, мужчины

16:45 — гонка преследования, женщины

15 февраля

16:30 — индивидуальная гонка, женщины

16 февраля

16:30 — индивидуальная гонка, мужчины

17 февраля

16:45 — эстафета, женщины

18 февраля

16:45 — эстафета, мужчины

19 февраля

13:30 — масс-старт, женщины