ЧМ в Хохфильцене стартует смешанной эстафетой. Выступят сильнейшие: Шипулин, Логинов, Подчуфарова, Акимова
Опубликовано: 9 февраля 2017, 17:37 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в австрийском хохфильцине стартует Чемпионат мира по биатлону сезона 2016/2017. Всего на эстафету выйдут 25 команд из 25 стран мира. Россию на дистанциях представит довольно сильный состав — Антон Шипулин, Саша Логинов, Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова.
Первой на дистанцию «уйдет» Ольга Подчуфарова, результат которой впоследствии сможет подстраховать Татьяна Акимова. Далее «палочка» эстафеты перейдет к лидеру команды Антону Шипулину и последним выйдет «гроза Фуркада», Саша Логинов.
Смешанная эстафета – дистанция, разделенная на четыре части, попробуют одолеть по два мужчины и две женщины с каждой сборной для определения первых лидеров. Гонка назначена на 16.45 по московскому времени и станет как нельзя удачным началом масштабного престижного турнира. Впоследствии команды будут встречаться на спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, эстафете и масс-старте – завершится Чемпионат мира лишь через десять дней, в воскресенье, 19 февраля.
Напоминаем расписание гонок. ЧМ-2017. Хохфильцен (Австрия).
9 февраля
16:45 — смешанная эстафета
10 февраля
16:45 — спринт, женщины
11 февраля
16:45 — спринт, мужчины
12 февраля
12:30 — гонка преследования, мужчины
16:45 — гонка преследования, женщины
15 февраля
16:30 — индивидуальная гонка, женщины
16 февраля
16:30 — индивидуальная гонка, мужчины
17 февраля
16:45 — эстафета, женщины
18 февраля
16:45 — эстафета, мужчины
19 февраля
13:30 — масс-старт, женщины