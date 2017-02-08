Пять учреждений Югры получат поддержку депутата окружной Думы Алексея Андреева на общую сумму более двух миллионов рублей

Согласно перечню наказов избирателей на I квартал 2017 года, более двух миллионов рублей из депутатского фонда окружного парламентария Алексея Андреева будут распределены между пятью муниципальными учреждениями избирательного округа №16. Финансирование наказов избирателей осуществляется из окружного бюджета в соответствии с законом «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты–Мансийского автономного округа – Югры».

Так, финансовая поддержка оказана авиационно-спортивному клубу «Икар», расположенному на базе молодежного учреждения «Старт» города Мегиона. Семьсот тысяч рублей из депутатского фонда будет использовано для закупки дорогостоящей парашютной техники. По словам директора ММАУ «Старт» Андрея Измайлова этой сумма пойдет на покупку двух основных и шести запасных парашютов, с комплектующими и расходными материалами, спасательными жилетами. Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» поселка Высокого получит поддержку из фонда депутата Алексея Андреева в размере 467 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на приобретение двойного минитрампа – инвентаря, необходимого для занятий прыжками на батуте, гимнастикой и акробатикой.

Детский сад №2 «Рябинка» города Мегиона сможет обновить необходимую мебель – для этой цели в рамках исполнения наказов избирателей будет выделено 100 тысяч рублей. Другое образовательное учреждение города – средняя школа №1 - также сможет обновить интерьер, закупив линолеум на 100 тысяч рублей, которые будут перечислены из депутатского фонда Алексея Андреева. В свою очередь, в мегионской средней школе №3 будет осуществлен монтаж локальной вычислительной сети, необходимое оборудование будет приобретено за счет 700 тысяч рублей, выделенных в рамках исполнения наказов избирателей.

«Нехватка финансирования бюджетных учреждений – большая проблема, которая в итоге может обернуться резким снижением качества предоставляемых населению услуг. Система утверждения и исполнения наказов избирателей – важный и необходимый механизм парламентской деятельности в решении данной проблемы. Такая помощь, хоть и не в полном объеме, но хотя бы частично удовлетворяет запросы учреждений на поддержку их материально-технической базы. Благодаря этому МБУ могут меньше времени отводить поиску средств и больше времени и сил отдавать открытию новых направлений, развитию существующих. То есть, заниматься тем, для чего были открыты – работать с жителями, способствовать реализации их талантов», — отметил депутат Думы ХМАО Алексей Андреев.

Всего в рамках программы исполнения наказов избирателей в I квартал 2017 года муниципальным учреждениям округа будет выделено 2 067 000 рублей из депутатского фонда окружного парламентария Алексея Андреева.