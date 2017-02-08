Полицейские Югры нашли пропавшего ребенка

Кондинские полицейские разыскали пропавшего ребенка у друга, который спрятал товарища от родителей.

Накануне утром в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что еще вечером из дома ушел ее 13-летний сын и до настоящего времени местонахождение мальчика не известно.

Полицейские выяснили, что подросток — из неполной семьи. После инцидента с матерью, когда мальчик получил отказ на просьбу остаться ночевать у друга, он ушел из дома. Начав поиски самостоятельно, женщина выяснила у родителей мальчика, к которому собирался ее сын, что ее ребенок в этот день у них не появлялся. Только после этого мать обратилась к правоохранителям.

Полицейские, опросив всех, с кем пропавший подросток общался накануне, вышли на след друга. При общении с мальчиком выяснилось, что сбежавший остался ночевать у него и от своих родителей он это скрыл. В тот момент, когда к ним приходила мать пропавшего, ребенок спрятался от взрослых в шкафу.

Спустя три часа после обращения в полицию подростка нашли и передали матери, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.