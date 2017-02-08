Подготовку к Всемирной шахматной Олимпиаде 2020 года в ХМАО доверили Филипенко

Депутат югорского парламента Василий Филипенко стал одним из ответственных за подготовку к проведению в Ханты-Мансийске Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года.

Уже более 10 лет он руководит Федерацией шахмат автономного округа, на которую возложены функции исполнительной дирекции и полномочия решать вопросы, касающиеся крупного спортивного события.

«Занимаясь подготовкой к шахматной Олимпиаде, я думаю о развитии Югры, о благополучии её жителей. Эта работа имеет общие черты с депутатской деятельностью и нацелена на принятие решений, оптимальных для региона и югорчан», – отметил парламентарий, член Команды Югры Василий Филипенко.

Теперь стоят новые задачи. Для их реализации в окружном центре ХМАО Василий Филипенко и генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Джеффри Борг заключили специальное Соглашение.

Ожидается, что в 2020 году для участия во Всемирной шахматной Олимпиаде в Ханты-Мансийск приедут делегации из 180 стран, прибудут приблизительно 3000 человек.

«Центр развития теннисного спорта, где Олимпиада проходила ранее, уже не сможет вместить такого количества спортсменов. Требуются серьёзные площади для организации игрового пространства, оргкомитет прорабатывает несколько вариантов», – подчеркнул Василий Филипенко.

Кроме того, существует необходимость в 1000 дополнительных местах для расселения шахматистов и гостей Олимпиады. Василий Филипенко отметил, что это будут не гостиницы, а жилые помещения, которые дальше планируется использовать под жилье для югорчан, сообщает информационно-аналитическое управление Думы Югры.