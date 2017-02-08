Среда, 8 февраля 2017 18+

Комментарии:

Подготовку к Всемирной шахматной Олимпиаде 2020 года в ХМАО доверили Филипенко

Опубликовано: 8 февраля 2017, 11:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

O3omRJ14_O0

Депутат югорского парламента Василий Филипенко стал одним из ответственных за подготовку к проведению в Ханты-Мансийске Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года.

Уже более 10 лет он руководит Федерацией шахмат автономного округа, на которую возложены функции исполнительной дирекции и полномочия решать вопросы, касающиеся крупного спортивного события.

«Занимаясь подготовкой к шахматной Олимпиаде, я думаю о развитии Югры, о благополучии её жителей. Эта работа имеет общие черты с депутатской деятельностью и нацелена на принятие решений, оптимальных для региона и югорчан», – отметил парламентарий, член Команды Югры Василий Филипенко.

Теперь стоят новые задачи. Для их реализации в окружном центре ХМАО Василий Филипенко и генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Джеффри Борг заключили специальное Соглашение.

Ожидается, что в 2020 году для участия во Всемирной шахматной Олимпиаде в Ханты-Мансийск приедут делегации из 180 стран, прибудут приблизительно 3000 человек.

«Центр развития теннисного спорта, где Олимпиада проходила ранее, уже не сможет вместить такого количества спортсменов. Требуются серьёзные площади для организации игрового пространства, оргкомитет прорабатывает несколько вариантов», – подчеркнул Василий Филипенко.

Кроме того, существует необходимость в 1000 дополнительных местах для расселения шахматистов и гостей Олимпиады. Василий Филипенко отметил, что это будут не гостиницы, а жилые помещения, которые дальше планируется использовать под жилье для югорчан, сообщает информационно-аналитическое управление Думы Югры.

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


Рейтинг новости:

140
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Ханты-Мансийск начал подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде

Опубликовано 16 января 2017, 11:19

Рабочую встречу с президентом Федерации шахмат Югры, депутатом Думы ХМАО Василием Филипенко по вопросам подготовки Ханты-Мансийска к главному состязанию шахматистов мирового уровня провел глава города Максим Ряшин. В ходе встречи обсуждались требования Международной шахматной федерации (ФИДЕ) ... Читать полностью >>

Студенты ЮГУ попросили Василия Филипенко посодействовать в введении льготного проезда на междугородных автобусных рейсах

Опубликовано 28 ноября 2016, 13:58

Василий Филипенко провёл приём студентов и преподавателей Югорского государственного университета. Депутат парламента ХМАО Василий Филипенко провёл личный приём в вузе. Тематика вопросов была обширна. Это и возможность введения льготного проезда на междугородных автобусных рейсах, и нехватка парковочных мест, ... Читать полностью >>

Василий Филипенко провёл первый приём граждан в качестве депутата Думы Югры VI созыва

Опубликовано 8 ноября 2016, 12:17

За советом и помощью к народному избраннику в Региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева обратились шесть жителей окружного центра, сообщает информационно-аналитическое управление Думы ХМАО. «Приём граждан – это одна из основных функций депутата, ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO