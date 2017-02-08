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Около 4 лет проведет в тюрьме югорчанин за мошенничество

Опубликовано: 8 февраля 2017, 11:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Житель Сургута Денис Наталочкин, чьей жертвой стал земляк,  осуждён за мошенничество.

Суду по делу о мошенничестве были представлены неопровержимые доказательства того, что подсудимый подыскал на интернет-сайте «АВИТО» жертву, пытавшуюся продать планшетный компьютер и сотовый телефон. Под предлогом их приобретения Наталочкин встретился с потенциальным продавцом, которому написал расписку и пообещал передать деньги через несколько дней.

Введенный в заблуждение потерпевший отдал мошеннику телефон и планшет, однако денег за товар мужчина так и не увидел.

Стоит сказать, таким же способом мошенник похитил сотовый телефон еще одного сургутянина.

В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , .


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