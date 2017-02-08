«Ока» в ХМАО оказалась под колесами «КАМАЗа», пострадавшие госпитализированы

Накануне вечером в Советском районе, на 3 километре автодороги «подъезд к г.п. Агириш» водитель автомобиля «ВАЗ 11113» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом в составе автомобиля «КамАЗ». В результате водитель и 19-летняя пассажирка «Оки» с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой «скорой медицинской помощи» в Югорскую центральную городскую больницу.

А в Нижневартовске на улице Индустриальная водитель автомобиля «ВАЗ 21124» не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», машины столкнулись. В аварии пострадали два пассажира «Приоры».

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.